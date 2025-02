A YouTube húszéves lett: így lett ötletből globális jelenség

A YouTube története egy merész és újszerű ötlettel kezdődött, amelyet három egykori PayPal-alkalmazott, Chad Hurley, Steve Chen és Jawed Karim dolgozott ki. A 2000-es évek elején az online világ gyors fejlődésen ment keresztül, azonban a videók megosztása még mindig bonyolult és körülményes folyamat volt. Az internetes kapcsolatok sebessége korlátozott volt, és a fájlok mérete miatt nehézkes volt az online videók elérése vagy megosztása.

20 éves a Youtube: az első videótól a milliárdos nézettségig

Fotó: AFP

A YouTube ötlete egy vacsorapartin fogalmazódott meg, ahol a három alapító arról beszélgetett, hogy milyen nehéz egy egyszerű videót online megosztani.

Az egyik konkrét inspirációt a 2004-es Super Bowl döntőjén történt „wardrobe malfunction”, vagyis Janet Jackson ruhabalesete adta, amelynek felvételét az emberek kétségbeesetten próbálták megtalálni az interneten, de akkor még nem létezett erre alkalmas platform. Egy másik fontos esemény a 2004-es indiai-óceáni cunami volt, amelyről rengeteg amatőr felvétel készült, de ezek elérése és megosztása nehézségekbe ütközött.

A három barát felismerte, hogy az internet fejlődése ellenére nincs olyan weboldal, amely lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy egyszerűen tölthessenek fel, nézhessenek és osszanak meg videókat.

Az alapítók kezdetben egy videós társkereső oldalt képzeltek el, amelynek neve „Tune In, Hook Up” lett volna. A felhasználók bemutatkozó videókat tölthettek volna fel, amelyeken elmondják, hogy milyen partnert keresnek. Az elképzelés szerint az érdeklődők hasonló formátumú videóüzenetekkel válaszolhattak volna egymásnak, megkönnyítve ezzel a virtuális ismerkedést. Végül rá kellett döbbenniük, hogy az emberek nem akarnak ilyen személyes videókat nyilvánosan közzétenni, ugyanakkor a platformra elkezdtek mindenféle más típusú videókat feltölteni – például állatos, sport- és családi felvételeket.

Ezt a jelenséget látva az alapítók úgy döntöttek, hogy feladják az eredeti társkereső koncepciót, és inkább egy általános videómegosztó platformmá alakítják a YouTube-ot.

A stratégiai váltás gyors sikert hozott, hiszen végre egy könnyen kezelhető, gyors és ingyenes videófeltöltési lehetőséget biztosító oldal jött létre.

Február 14-én, Valentin-napon a három alapító hivatalosan is bejegyeztette a YouTube domain nevet, és elkezdtek dolgozni a platform első verzióján. Az oldal májusban béta verzióban elérhetővé vált, majd 2005 novemberében hivatalosan is elindult.

Az első videót Jawed Karim, az egyik alapító töltötte fel 2005. április 24-én „Me at the Zoo” (Én az állatkertben) címmel. A 19 másodperces felvételen Karim a San Diego-i állatkert elefántjai előtt áll, és röviden megjegyzi, hogy „ezeknek az állatoknak milyen hosszú ormányuk van”. A YouTube első hónapjaiban a platform gyorsan elterjedt a felhasználók körében.

A nagy áttörés 2005 szeptemberében következett be, amikor egy Nike-reklám lett az első olyan videó, amely elérte az egymilliós nézettséget.

A videóban a brazil futballista, Ronaldinho látható, amint az Aranycipő díját kapja meg. Ez a reklám nemcsak az első virálisan terjedő YouTube-videó lett, hanem azt is megmutatta, hogy a platform hatalmas potenciállal bír a reklámozásban.

A legnézettebb videók és csatornák

A YouTube az elmúlt két évtizedben hatalmas növekedésen ment keresztül, és ennek során számos videó és csatorna döntött rekordokat. A platform kezdetben amatőr felvételekkel indult, de mára a világ egyik legnagyobb szórakoztató és információs felületévé nőtte ki magát, ahol zenei videók, vlogok, oktatási tartalmak és élő közvetítések milliói érhetőek el.

2012-ben Psy Gangnam Style című slágere volt az első videó, amely átlépte az egymilliárd megtekintést.

Ez a mérföldkő hatalmas jelentőséggel bírt, mivel a YouTube addigi algoritmusai és infrastruktúrája nem volt felkészülve ilyen szintű népszerűségre. A videó az internetes kultúra egyik legikonikusabb eleme lett, amely később a mémek világában is tovább élt. Bár mára több videó is elérte az egymilliárdos vagy akár több milliárdos nézettséget, a Gangnam Style továbbra is az egyik legmeghatározóbb zenei videó a platform történetében.

A YouTube történetének legnézettebb videója a Baby Shark Dance, amely több mint 15 milliárd megtekintést gyűjtött össze.

A videót a dél-koreai Pinkfong nevű csatorna töltötte fel 2016-ban, és egy egyszerű, de fülbemászó gyerekdal animációs változatát tartalmazza. A videó 2020 novemberében előzte meg a korábbi rekorder Despacito-t, amely éveken keresztül a legnézettebb videó volt a platformon.

A legtöbb feliratkozóval rendelkező csatorna jelenleg MrBeast, vagyis Jimmy Donaldson, aki több mint 360 millió feliratkozóval rendelkezik.

MrBeast sikere több tényezőn alapul: Hatalmas költségvetésű videók: Donaldson extrém kihívásokat szervez, például millió dolláros ajándékokat osztogat vagy gigászi akadálypályákat épít.

Jótékonysági akciók: MrBeast nemcsak szórakoztat, hanem filantróp kezdeményezésekkel is foglalkozik, például segélyeket oszt szegényebb közösségeknek vagy fákat ültet világszerte.

Elképesztő nézettség: Videói rendszeresen több tízmillió, sőt, akár több százmillió megtekintést érnek el.

A YouTube egykori legnagyobb csatornája, az indiai T-Series évekig uralta a listát, de MrBeast kreatív és közösségorientált tartalmai végül megelőzték.

A legnépszerűbb magyar YouTube-csatornák

Magyarországon is számos sikeres YouTube-csatorna működik, amelyek több százezer vagy akár milliós követőbázissal rendelkeznek. A 2024-es Forbes lista alapján a legértékesebb magyar influenszerek között több YouTuber is szerepel.

A TheVR a legismertebb magyar YouTube-csatorna, amelyet Komzsik János és Fábián István alapított. A csatorna 2013-ban indult videojátékos tartalmakkal, de azóta technológiai bemutatókkal, vlogokkal és podcastokkal is bővült. A TheVR közössége az egyik legaktívabb Magyarországon. Whisper Ton a magyar YouTube egyik legmegosztóbb figurája, aki véleményvideóival és humoros tartalmaival vált ismertté. Videói gyakran közéleti és társadalmi témákat érintenek. Nessaj, vagyis Kolozsvári Zsolt, főként gaming tartalmakat készít. Több százezer feliratkozója van, és a humoros, interaktív tartalmaival vált népszerűvé. A Pamkutya csatorna híres paródiáiról és zenei feldolgozásairól. A két alkotó, Norbi és Béla, magyar és külföldi slágerek humoros változatait készítette el, amelyeket milliók néztek meg. Cresser gaming és szórakoztató tartalmakat gyárt, és az utóbbi években egyre több interaktív és kihívásalapú videót is készít.

Az első magyar YouTube-videó

A YouTube 2005-ös indulása után a világ minden tájáról egyre több felhasználó fedezte fel az új platformot, és kezdett el tartalmakat feltölteni. Magyarország sem volt kivétel, de az első magyar YouTube-videó pontos beazonosítása még ma is kihívást jelent. Mivel a korai években nem volt pontos nyilvántartás a feltöltött videókról, és sok korai tartalom azóta el is tűnt, ezért nehéz egyértelműen meghatározni, hogy melyik volt az első magyar eredetű YouTube-videó.

A jelenlegi kutatások szerint a legkorábban feltöltött magyar kötődésű videó egy „Auuuuu” című rövid klip, amelyet egy foci nevű csatorna töltött fel 2005. október 22-én.

A videó tartalma egy focibaleset, amelyben egy játékos nekicsúszik a kapufának, és fájdalmas ütközést szenved el. Bár a felvételen elhangzó kommentár angol nyelvű, a videó leírása magyarul íródott:

Néha fájó dolog tud lenni egy becsúszás.

Ez arra utal, hogy a videót valószínűleg egy magyar felhasználó töltötte fel, még ha maga a felvétel nem is magyar közegben készült. Érdekesség, hogy a foci nevű csatorna több sporttal kapcsolatos videót is feltöltött az évek során, és a mai napig elérhető maradt a YouTube-on. Habár előfordulhatott, hogy más magyar videók is voltak a YouTube legelső évében, amelyek időközben törlődtek vagy elérhetetlenné váltak, jelenleg ez az egyetlen ismert 2005-ös magyar kötődésű videó a platformon.

Míg az első magyar videó kérdéses lehet, az első magyar YouTube-sztár kiléte már egyértelműbb.

Ez a személy freddyD, polgári nevén Hrutka Pál (vagy egy művésznév, amelyet magának választott).

2007. április 16-án indította el ikonikus sorozatát, a Rossz PC Játékok Sorozatot (RPCJS), amely a magyar YouTube egyik legmeghatározóbb tartalma lett. A sorozat rossz minőségű számítógépes játékokat mutatott be szarkasztikus és humoros stílusban, és gyorsan népszerűségre tett szert a magyar internetes közösségben.

Miért lett freddyD a magyar YouTube első legendája? Úttörő tartalom: Akkoriban még nem voltak elterjedtek a magyar nyelvű, videójátékokat bemutató kritikák és paródiák.

Egyedi humor: Videói szellemes, cinikus kommentárokkal fűszerezve mutatták be a borzalmas minőségű játékokat.

Anonimitás és rejtély: Bár arcképét sosem fedte fel, karaktere és hangja ikonikus lett. Maszkokat vagy más módon eltakart arcképeket használt.

Internetes kultusz: Az RPCJS szállóigéket, mémeket és idézeteket hagyott maga után, amelyeket még ma is emlegetnek a magyar internetes kultúrában.

Az első bemutatott játék a Mesterlövész című, hírhedten rossz lengyel FPS volt, amelyből számos mém is született.

FreddyD sikere után egyre többen kezdtek tartalomgyártásba Magyarországon is.

Az első magyar YouTube-videók még amatőr felvételek és személyes vlogok voltak, de az évek során kialakult egy profibb és változatosabb YouTube-közösség.

A 2007–2010-es időszakban a magyar YouTube még viszonylag kis közösség volt, és az első influenszerek – például Dancsó Péter, Pamkutya vagy Radics Peti – csak később váltak népszerűvé.

A YouTube hatása a kultúrára és médiára

A YouTube 2005-ös indulása óta alapjaiban változtatta meg a digitális tartalomfogyasztást, és új lehetőségeket nyitott meg a média, az oktatás és a szórakoztatás világában. Míg korábban a televízió, a rádió és a nyomtatott sajtó voltak a fő információ- és szórakoztatási források, addig a YouTube megjelenésével egy olyan decentralizált médiafelület jött létre, amely bárkinek lehetőséget ad arra, hogy tartalomkészítővé váljon.

A platform hatása ma már szinte minden területen érezhető, a popkultúrától kezdve az oktatásig és a politikáig.

A YouTube egyik legnagyobb hatása a médiára az új típusú tartalomgyártók, az influenszerek és vloggerek megjelenése. Míg korábban a hírességeket és közéleti szereplőket a hagyományos média formálta, addig a YouTube lehetővé tette, hogy bárki – akár egy hétköznapi ember is – hatalmas nézőközönséget érjen el és komoly befolyásra tegyen szert.

A YouTube egyik legnagyobb hatása az volt, hogy átalakította az emberek médiafogyasztási szokásait, különösen a fiatal generációk körében. Míg a 20. században a televízió volt a domináns médium, addig a YouTube megjelenése fokozatosan csökkentette a hagyományos tévécsatornák befolyását.

A fiatalok körében végzett kutatások szerint: A Z generáció és az alfa generáció tagjai inkább a YouTube-ot részesítik előnyben a hagyományos tévéműsorokkal szemben.

A YouTube bármikor és bárhol elérhető, ellentétben a televízióval, amely meghatározott műsorrendhez kötött.

A YouTube interaktívabb, hiszen a nézők nemcsak nézhetik a tartalmakat, hanem kommentelhetnek, lájkolhatnak és közvetlenül kapcsolatba léphetnek a tartalomkészítőkkel.

Ez a változás arra késztette a hagyományos médiavállalatokat, hogy új stratégiákat dolgozzanak ki, és egyre több tévécsatorna is saját YouTube-csatornával jelent meg, hogy ne veszítsék el a közönségüket. A YouTube nemcsak szórakoztató platform, hanem az egyik legfontosabb online oktatási eszközzé is vált. Az elmúlt években hatalmas növekedés volt tapasztalható az oktatóvideók, tudományos tartalmak és online kurzusok területén.

A YouTube mára a popkultúra egyik meghatározó platformjává vált, amely új trendeket hoz létre és terjeszt el globálisan.

A YouTube volt az első olyan platform, amely valóban elindította a virális tartalmak korszakát (Gangnam Style, Baby Shark, Harlem Shake stb.). Zenei karrierek felépítése: Számos énekes, például Justin Bieber vagy Shawn Mendes YouTube-on vált ismertté, mielőtt befutott volna a hagyományos zenei iparban. A vlogolás, reakcióvideók, ASMR-videók vagy éppen a gaming streamek mind a YouTube-on születtek meg. A platform nemcsak követi a trendeket, hanem aktívan alakítja is a globális popkultúrát, és szoros kapcsolatban áll más közösségi médiumokkal, például a TikTokkal és az Instagrammal.

Borítókép: Chad Hurley, a YouTube vezérigazgatója a cég főhadiszállásán, San Brunóban, Kaliforniában 2007. március 6-án. (Fotó: AFP)