Emmanuel Macron katonai találkozót hívott össze Párizsban

Párizsban gyűlnek össze több mint harminc nemzet képviselői egy katonai konferencia keretében. A találkozót Emmanuel Macron francia elnök hívta össze, hogy egy nemzetközi biztonsági erőt hozzon létre, amely a tűzszünet után Ukrajna védelmét biztosítaná. Macron nemrég egy részleges tűzszünet tervével is előállt.

Emmanuel Macron egy nemzetközi biztonsági erőt akar létrehozni Ukrajna számára. Fotó: AFP

Emmanuel Macron nem hívta meg az Egyesült Államokat

Egy katonai tisztviselő szerint a fórumra meghívást kaptak ázsiai és óceániai országok is, amelyek videókapcsolaton vesznek részt a megbeszéléseken. A találkozó első részében általános kérdéseket vitatnak meg, míg a második szakaszban konkrét javaslatokat várnak az országoktól a lehetséges katonai hozzájárulások tekintetében.

Nem az a cél, hogy megmondjuk, mire van szükség, hanem hogy megkérdezzük, ki mit tud hozzátenni az erőfeszítésekhez

– mondta a francia tisztviselő.

Az Európa által kezdeményezett találkozón a NATO 32 tagállama közül Horvátország és Montenegró nem reagált a meghívásra, míg az Egyesült Államokat nem hívták meg. A döntés mögött az a szándék állhat, hogy az európai vezetők demonstrálják, képesek önállóan megszervezni Ukrajna védelmét, és nem kívánnak minden terhet az Egyesült Államokra hárítani.

Franciaország az ukránpárti koalíció élén

A tárgyalások egyik központi kérdése, hogy milyen módon lehetne garantálni Ukrajna biztonságát egy esetleges tűzszünet után. Bár a háború lezárásának forgatókönyvei továbbra is bizonytalanok, a nyugati vezetők igyekeznek felkészülni arra az eshetőségre, hogy Oroszország katonai műveleteit egy ideiglenes vagy tartós fegyverszünet válthatja fel. Emmanuel Macron a közelmúltban felvetette annak a lehetőségét is, hogy a francia atomernyőt kiterjesszék több más országra, illetve azt is megerősítette, hogy szükség esetén francia csapatokat küldene Ukrajnába.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök Brüsszelben mond beszédet 2025. március 6-án (Fotó: AFP)