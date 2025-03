Rapid délutáni friss – Velős bizonyítékok a brüsszeli pénzekről itthon, közben Zelenszkij Szaúd-Arábiában békülne + videó

Tényfeltáró cikkeinkből az is kiderült, hogy a Magyar Péterhez köthető Bódis Kriszta LMBTQ-aktivista alapítványa is kapott a brüsszeli pénzekből. Sorra derül ki, kiket támogattak azért, hogy destabilizálják Magyarországot – a Rapid délutáni adásban ezt is elemezte Szentesi Zöldi László, a Mediaworks főmunkatársa és Odrobina Kristóf, a Magyar Nemzet külpolitikai szerkesztőségének vezetője. Kollégáink másik témája Zelenszkij volt, ugyanis az ukrán elnök már hajlik a béke irányába, és Szaúd-Arábiába utazott egy újabb találkozóra.

A napnál is világosabb, nagyon is velős bizonyítékok kerülnek elő arról, hogyan támogatta Brüsszel és Amerika a hazai „álcivil” szervezeteket, pártokat, újságírókat abban, hogy destabizilálják a magyar kormányt – fogalmaztak újságíróink. Szentesi Zöldi László emlékeztetett arra, hogy a hálózat már régóta él, a rendszerváltás óta működik ez a tematika. Hozzátette: név szerint fel tudna sorolni olyan újságírókat is, akik ilyen pénzekből teljesítettek megbízásokat, de nincs kedve bíróságra járni. Kollégáink szerint itt még nincs vége, sok ügyet megismerhetünk még.

Nincs Rapid a háború és béke kérdése nélkül. Mai aktualitásunk, hogy Zelenszkij ukrán elnök Szaúd-Arábiába utazott, hogy találkozzon az amerikai delegációval, mert egyre inkább próbál a béke irányába nyitni. Munkatársaink szerint a nagyfiúk pályáján Zelenszkij nem nyom sokat a latban, bármikor lecserélhető, egy bábállamot vezet, és színészként előre megírt forgatókönyvből játssza el a szerepét. Több fontos részlet adásunkból kiderül.

Borítókép: Szentesi Zöldi László, a Mediaworks főmunkatársa és Odrobina Kristóf, a Magyar Nemzet külpolitikai szerkesztőségének vezetője (Fotó: Képernyőkép)