Szijjártó Péter: Európa legnagyobb zöldenergia-projektje jöhet létre a kontinens keleti felén

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az azeri, a bolgár, a georgiai és a román energiaügyi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján, hogy egy globális szinten is egyedülálló, óriási energetikai beruházás előkészítésén dolgoznak, ugyanis ez az öt ország arra vállalkozott, hogy nagy mennyiségű zöldenergiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből Európába.

Azt tudjuk, hogy a villamos energia iránti kereslet rendkívül gyorsan fog növekedni az elkövetkezendő időszakban. Az évtized végéig nagyjából 50 százalékos keresletnövekedéssel számolunk, és ezt úgy kell kiszolgálnunk, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg

– hangsúlyozta.

Ehhez Magyarországon megfelelő tervekkel rendelkezünk, növeljük a nukleárisenergia-kapacitásokat, növeljük a napenergia-kapacitásokat, ugyanakkor tudjuk azt, hogy szükséges a zöldenergia importja a jövőben is kiszámítható és olcsó módon

– folytatta.

Ahogyan azt is tudjuk, hogy itt, Európában, nem vagyunk képesek arra, hogy a kontinens gazdaságának versenyképes működtetéséhez szükséges zöldenergiát magunk előállítsuk, ekképpen ennek egy részét importálni kell a jövőben is, ezért megbízható új importforrásokra és megbízható szállítási útvonalakra van szükség

– tette hozzá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a Zöld Energiafolyosó ezért nemcsak az érintett öt ország, hanem egész Európa érdekeit szolgálja. Rámutatott, hogy a projektben meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi hosszúságú tenger alatti áramvezetékét, aminek nyomán megindulhat az áramimport, s így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most háromszor-négyszer annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Üdvözölte, hogy Azerbajdzsán, Georgia, Magyarország és Románia létre is hozta már a közös vállalatot a beruházás végrehajtásához, és arról is döntés született, hogy a projekthez Bulgária is záros határidőn belül csatlakozik.

Ma meghallgattuk a megvalósíthatósági tanulmánnyal megbízott vállalat beszámolóját. Ennek alapján megerősítést nyert, hogy az idei év első felének végére már komplett megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezünk majd, amelynek az alapján a szükséges beruházási döntéseket a részt vevő országok meg fogják tudni hozni

– mondta. A miniszter végezetül arra is kitért, hogy zöldáram behozatala mellett egy optikai kábel lefektetésének forgatókönyve is az asztalon van.

Minden bizonnyal ez egy több mint tízmilliárd eurós beruházás lesz, amely új megújuló energiaforrást fog idehozni Európába

– jegyezte meg.

Büszkék vagyunk arra, hogy elmondhatjuk, hogy Európa legnagyobb zöldenergia-projektje jön létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé teszi az itt lévő államok számára, hogy az energiaellátásuk biztos alapokon álljon a jövőben is, és hogy a kontinensen uralkodó magas energiaárakhoz képest ebben a térségben megfizethetőbb, alacsonyabb energiaárszintek jöjjenek létre

– összegzett.

Borítókép: Sebastian Ioan Burduja román energiaügyi miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kezet fog az energetikai együttműködési megállapodást aláírása után a budapesti Puskás Arénában 2025. március 10-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)