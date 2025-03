Trump a Biden-kormányzatról: Bukott, inkompetens csapat

„Most beszéltem a NASA megbízott igazgatójával, Janet Petróval. Ő koordinálja a nagyra becsült tudósokból, űrmérnökökből és más »zsenikből« álló csapatunkat, és beleegyezett abba, hogy űrhajósaink jóval a NASA által eredetileg jóváhagyott kéthetes időszak előtt hazatérhessenek. Janet nagyszerű volt. Azt mondta: »Hozzuk őket haza MOST, uram!«” – írta közösségi oldalán Donald Trump.

Trump elnök örül, hogy Suni Williams és Butch Wilmore hamarosan visszatérhetnek a Földre. Fotó: AFP

Én pedig megköszöntem neki. Az egész akkor kezdődött, amikor megkértem Elon Muskot, hogy hozza vissza az elhagyott asztronautákat, mert a Biden-kormányzat erre képtelen volt

– tette hozzá, hangsúlyozva:

Szégyenletes módon megfeledkeztek az asztronautákról, mert úgy gondolták, hogy ez egy nagyon kínos esemény számukra

Trump úgy fogalmazott:

Ez is egy olyan dolog, amit attól a bukott, inkompetens csapattól örököltem.

Majd hozzátette:

Elon és én elvállaltuk a projektet, felküldtük a SpaceX Dragon űrhajóját, amely sikeresen dokkolt, és remélhetőleg, bár egy ilyen küldetésnek mindig van veszélye, hamarosan hazafelé tartanak. Holnap felszállnak, és szerdán landolnak

– írta az elnök, hozzátéve, hogy a pontos időpontokat közölni fogják.

A biztonság mindig az első, és a maximális szabványokat betartják. De nyolc hosszú hónap után, egy olyan küldetésért, amely nyolc napra szólt, itt az idő. Alig várom, hogy lássam Butch-ot és Suni-t, és még egyszer köszönöm a NASA-nak és Janet Petrónak!

– emelte ki.

Egy hét helyett kilenc hónapos lett az űrutazás

Suni Williams és Butch Wilmore eredetileg csak egy hétig maradtak volna az űrállomáson, de a Boeing járművükkel kapcsolatos problémák miatt csaknem kilenc hónapra az űrben ragadtak.

Visszatérésükkel a Földre az űrrepülés történetének egy szokatlan és nagy figyelemmel kísért fejezete zárul le

– írta az NBC News.

Williams és Wilmore emiatt a tervezettnél jóval hosszabb ideig volt kénytelen a Föld körüli pályán maradni, de kedden, a tervek szerint, helyi idő szerint 1.05-kor (ET) elhagyják az űrállomást a SpaceX Dragon kapszula fedélzetén. Az asztronautáknak ezután várhatóan, helyi idő szerint 17.57-kor (ET) érnek Földet Florida partjainál. Velük tart majd Nick Hague, a NASA űrhajósa és Alekszandr Gorbunov orosz űrhajós, akik nagyjából hat hónapos küldetésüket fejezik be az űrállomáson.



A rendkívüli helyzet ellenére Williams és Wilmore többször azt állította, hogy élvezték Föld körüli pályán töltött hosszabb időt.

Minden nap érdekes, mert fent vagyunk az űrben, és ez nagyon szórakoztató

– mondta Williams egy sajtótájékoztatón a hónap elején, de hozzátette, hogy a várakozás és a bizonytalanság valószínűleg nehéz volt a földön élő családtagok számára.

Borítókép: Donald Trump elnök (Fotó: AFP)