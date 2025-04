Ferenc pápa haláláról emlékezett meg Donald Trump

A közösségi médiában órákon belül megjelentek az első gyászüzenetek, nemcsak egyházi szereplőktől, hanem világi vezetőktől is. Az Egyesült Államok politikai életének szereplői közül többen is megszólaltak, köztük J. D. Vance alelnök és Donald Trump elnök is, aki rövid, de tiszteletteljes üzenetet tett közzé.

Ferenc pápa haláláról Donald Trump is megemlékezett

Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök hívő keresztény, aki az ellene elkövetett merényletkísérlet után többször is beszélt arról, hogy isteni beavatkozásnak köszönheti, hogy túlélte.

Nyugodjon békében Ferenc pápa! Isten áldja őt és mindazokat, akik szerették!

– írta Trump hivatalos fiókján a halálhír bejelentését követően.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)