Fogva tartott és megerőszakolt egy nőt két migráns Spanyolországban + videó

‼️EXITAZO ABSOLUTO EN LA MANIFESTACIÓN EN TERRASSA‼️



Me quedo con esta foto, os presento a LOURDES, "ana", subo esta foto porque ella me lo ha pedido, una MUJER SIN MIEDO, UNA VALIENTE, te lo he dicho antes y te lo repito de nuevo, ME TIENES PARA LO QUE NECESITES 24/7, has… pic.twitter.com/HpAq7WIPja