LADA Vesta SW Cross új változatát Tiktok videóban mutatták meg

Ki ne emlékezne Márki-Zay Péter azon szavaira, amikor bizonygatta, hogy szankciók annyira működnek, hogy az orosz autóban már rádió sincsen. Persze Márki-Zay Péternél nagyobb butaságot csak Von der Leyen asszonynak sikerült mondania, aki szerint az oroszok nem jutnak mikrocsipekhez, ezért már a nyugati mosógépeket bontják le. Ha a szankciók ebben mérhetőek, már pedig kettejük szerint igen, akkor nyugodtan kijelenthetjük: a szankcióük megbuktak. Nem csak mikrocsipek vannak Oroszországban, nem csak rádió van az autókban, hanem még újítani is képesek voltak, és a kényelmetlen LADA-kat lecserélték jóval korszerűbbekre. Mutatunk egy LADA Vesta SW Cross 2025-ös változatot rögtön.

Lada Vesta SW Cross

Hamarosan nem tudnak repülni az orosz utasszállító gépek, abból látszik, nem tudnak fegyvereket gyártani, mert olyan technika nincs, Oroszországban ma csak orosz autókat lehet kapni rádió nélkül. Nemcsak GPS rádiót se tud... az orosz hightech ipar a nyugati szankciók következtében egy GPS-t vagy rádiót nem tud betenni azokba az autóba... Elnézést, aki mosolyog az olvason legyen szíves híreket, tehát az a kínaiak, sem a kínaiak sem törik meg a szankciót, a kínaiak sem szállítanak ma az oroszoknak...

- ezt találta mondani Márki-Zay Péter.

LADA Vesta nem csak elegánsabb elődeinél, de rádió és GPS is van benne

Még egy videó a LADA Brest-től, amin jól látszik a nagyméretű konzol is.

Korábbi cikkünkben is bemutattunk LADA-kat, melyekben szintén van rádió is, de a Tényellenőr is megvizsgálta Márki-Zay péter több állítását is, és egyik sem bizonyult valósághoz közelinek.

Borítókép: Márki-Zay Péter, aki szerint az Oroszországgal szembeni szankciók működnek.