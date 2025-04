Csalódottak a németek, nem tetszik nekik az új kormánykoalíció

Egy friss felmérés szerint, bár a koalíciós pártok és a Zöldek szavazóinak többsége elégedett az eredményekkel, a német társadalom egészében inkább elutasítás jellemző – írta a Junge Freiheit.

Markus Söder bajor miniszterelnök, a CDU (Kereszténydemokrata Unió) elnöke, Friedrich Merz, az SPD vezetői, Lars Klingbeil és Saskia Esken a sikeres koalíciós tárgyalásokat követően a sajtótájékoztatón

(Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)

A felmérés alapján a német állampolgárok 43 százaléka „inkább elégedett” a megállapodással, míg 45 százalék „inkább csalódott”.

További 12 százaléknak nincs erről véleménye. Érdekesség, hogy a koalícióhoz hivatalosan nem tartozó Zöldek támogatóinak 48 százaléka is kedvezően értékeli a szerződést – ez azt mutatja, hogy a megállapodás bizonyos pontjai az ő elvárásaikkal is találkoznak.

A koalíciós pártok szimpatizánsai körében az elégedettség magas: a CDU/CSU szavazóinak 69 százaléka, az SPD támogatóinak pedig 64 százaléka helyesli a szerződést. Ugyanakkor nem elhanyagolható a csalódottak aránya sem: 24 százalék a konzervatív, 23 százalék pedig a szociáldemokrata táborban nem elégedett az egyezséggel.

A koalíciós szerződéssel szembeni legerősebb elutasítás az AfD szavazói körében mutatkozik, akiknek 84 százaléka utasítja el a megállapodást. A Baloldal (Die Linke) hívei közül is 58 százalék csalódott.

A koalíciós szerződést a CSU már jóváhagyta. A CDU április 28-án tart „kis pártkongresszust”, ahol a döntés megszületik. Az SPD tagsága pedig április 29-ig szavazhat a megállapodásról. Amennyiben minden párt zöld utat ad, úgy május 6-án a Bundestagban Friedrich Merzt (CDU) választhatják meg Németország új kancellárjává.

Merz visszautasítja a kritikákat és kimerültségére hivatkozva szabadságra megy

A CDU vezetője az elmúlt időszakban jelentősen elvesztette a lakosság bizalmát. Megválasztása előtt ő volt a legnépszerűtlenebb politikus, aki valaha a kancellári hivatalba került. A 69 éves politikus az ARD műsorában visszautasította a CDU/CSU és az SPD döntéseit ért éles bírálatokat, amelyeket számos gazdasági szervezet fogalmazott meg.

A koalíciós tárgyalásokba belefáradt Friedrich Merz, a CDU (Kereszténydemokrata Unió) elnöke

(Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)

Friedrich Merzet a választási kampány, és a kimerítő koalíciós tárgyalások megviselték:

– Most szükségem van néhány nap pihenésre

– mondta a politikus, aki már a múlt héten is megszakította a szociáldemokratákkal folytatott tárgyalásokat, hogy két nap szabadságot vegyen ki.

Merkel is örül a koalíciónak és már a migrációról is mást gondol

Merz az interjúban arról is beszélt, hogy nem szegett meg semmilyen választási ígéretet a migrációs politikával kapcsolatban. Az állandó határellenőrzésre és az illegális belépések elutasítására vonatkozó követelései „szinte szóról szóra benne voltak a koalíciós megállapodásban”. Az, hogy mindez a szomszédos országok jóváhagyásától függ, szerinte nem jelent akadályt.

Merz hangsúlyozta, hogy „nagyon jó személyes kapcsolatot” ápol Emmanuel Macron francia elnökkel, aki „teljes mértékben támogatja” őt migrációs politikájában. A szociáldemokrata Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel pedig „nagyon szoros kapcsolatot” ápol.

Angela Merkel a Deutschlandfunk Studio 9 élő rádióműsorának vendégeként a Humboldt Fórumon

(Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Természetesen örömmel tölt el, hogy a koalíciós tárgyalások sikerrel zárultak

–fogalmazott a minap az új koalícióról Angela Merkel.

Merz kellemetlenül érezte magát, amikor a volt kereszténydemokrata kancellár dicsérte migrációs politikáját. Merkel azt mondta, hogy utódja most azt teszi, amit mindig is akart.

Mint korábban lapunk is megírta, Angela Merkel volt német kancellár a Deutschlandfunk Kultur rendezvényén kijelentette: az új koalíciós szerződés migrációs pontjai megfelelnek annak, amit ő már évekkel ezelőtt is sürgetett. Merkel a határok lezárását továbbra is elutasítja, de már támogatja a migránsok visszafordítását.

Az, hogy a szomszédos országokkal egyeztetve lehetőség van visszafordításokra, pontosan az, amit mindig is akartam

– hangsúlyozta a volt kancellár, aki köztudomásúan eddig töretlenül kiállt a migráció mellett.