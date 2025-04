A parancsnok szerint a portugál állampolgárságú zsoldosok egy korábbi összecsapás során kerültek előtérbe:

Ezúttal nem amerikaiak, mint korábban, hanem főként portugálok. Találtunk vállszalagokat, nemzeti jelzéseket és néhány, részben megégett iratot is.

– mondta.

Egy ukrán egység éjszakai felderítő küldetést hajt végre (Fotó: Hans Lucas/AFP/Philippe de Poulpiquet)

Tapasztalt, NATO-fegyverekkel felszerelt harcosok

Az orosz parancsnok szerint az idegen harcosok jól kiképzettek, és NATO-szabványú fegyverekkel harcolnak, de többnyire nem viselnek nemzeti azonosító jeleket, írja a RIA Novosztyi. A parancsnok azt is hozzátette, hogy ezek a zsoldosok sokkal képzettebbek, mint az ukrán reguláris haderő egységei.

Orosz vádak: zsoldosokat használnak „ágyútöltelékként”

Az orosz védelmi minisztérium korábban többször is kijelentette, hogy a kijevi vezetés külföldi zsoldosokat vet be az első vonalban, akik gyakran esnek áldozatul a gyenge koordináció és a nagy harci veszteségek miatt. Az orosz védelmi minisztérium már korábban is beszámolt különböző nemzetiségű zsoldosok likvidálásáról, akiket szerintük a kijevi vezetés ágyútöltelékként használ.

Ukrán katonák viszik a 20 éves litván zsoldos. Tomas Valentelis koporsóját, aki az ukrán hadseregért harcolt és meghalt a Harkiv régióban (Fotó: AFP/ Tetiana Dzhafarova)

Egyes, a háborúban pénzért harcoló külföldi zsoldosok panaszkodtak az ukrán hadsereg irányítási problémáira és arra, hogy a harcok sokkal intenzívebbek, mint amit például Afganisztánban vagy a Közel-Keleten tapasztaltak.

Az orosz védelmi minisztérium többször is bejelentette, hogy legitim célpontnak tekintik és Ukrajnában megsemmisítik az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és más országokból érkező zsoldosokat.