Soros György fia bajban van, már a balos sajtó is kritizálja

A Nyílt Társadalom Alapítványok volt vezetője erről így nyilatkozott:

Alex szeret csillogó tárgyakat gyűjteni

– utalva ezzel Soros szokására, hogy szívesen fényképezkedik befolyásos politikusokkal.

Nem bizonyult hasznosnak egy olyan elnökjelölti kampány számára, amely éppen arra törekedett, hogy hangsúlyozza hétköznapiságát, hogy a 94 éves, a Demokrata Párt irányításával vádolt milliárdos fia nyilvánosan reklámozta központi szerepét a választási erőfeszítésekben egy New York-i penthouse-ból

– írta a New York Magazine. Az interneten sokan kritizálták Alex Sorost a Walzcal készült közös kép miatt. Greg Price digitális stratégia szakértő úgy fogalmazott:

Ez az ember azt állítja, hogy egy kisvárosi középnyugati srác, aki érti a középosztály gondjait, aztán elmegy a világ legnagyobb milliárdosának fiacskájához egy felhőkarcolóba.

A Washington Examiner volt újságírója, Jerry Dunleavy így kommentálta az esetet:

Egy ilyen poszt semmit sem segít Kamala Harrisnek és Tim Walznak – sőt, inkább árt. Akkor miért posztol ilyet Soros? Hogy nyilvánosan jelezze a hatalmát és befolyását a leendő elnöki adminisztrációban.

A New York Magazine arról is írt, hogy már a beosztottjai is nehezen viselik az ifjabb Soros viselkedését:

Alex Soros befolyásos figurák iránti rajongása zavarba hozza az alapítványnál dolgozókat.

A Nyílt Társadalom Alapítványok az Egyesült Államok második legnagyobb alapítványa a Gates Alapítvány után, éves szinten mintegy másfél milliárd dollárt oszt szét, többek között liberális célokra és a Demokrata Párttal szoros kapcsolatban álló szervezetek támogatására, mint az America Votes, a Sixteen Thirty Fund és a Future Forward USA Action.

Alex Soros az elmúlt években több mint ötmillió dollárt adományozott különböző demokrata kampányoknak. A Biden-adminisztráció alatt több mint 22 alkalommal járt a Fehér Házban, ahol Joe Biden elnökkel és Kamala Harris alelnökkel is találkozott.

Különösen szoros kapcsolatot ápol Chuck Schumer szenátusi frakcióvezetővel és Nancy Pelosi korábbi házelnökkel.