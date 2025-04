Felfedte titkos tervét az ifjabbik Soros

Alex Soros az apja által gründolt Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) vezetését is átvette. A szervezet átalakulása során a létszám a nyolc évvel ezelőtti ezerhétszázról ötszáz főre csökkent, és az ifjabb Soros több a közegészségügyhöz, a kora gyermekkori oktatáshoz, az újságíráshoz és az egyetemi ösztöndíjakhoz kapcsolódó programot is elkaszált, illetve visszavágott. Helyettük a politikai adományokra kíván koncentrálni – jelezte.

Alex mindig is teljes mértékben tiszteletben tartotta ezt a munkát, de úgy érezte, hogy csak akkor lesz hatékony, hatásos és hosszú távon éles, ha elsősorban politikai filantrópiaként összpontosítunk, ha arra gondolunk, hogy kinek van hatalma, ki hozza a döntéseket az államokban és társadalmakban

– magyarázta Leonard Benardo, az OSF vezető alelnöke a New York Magazine-nak.

Az ifjabbik Soros, aki saját magát apja „hűséges élősködőjének” nevezte, és állítása szerint a legjobbtól tanulta a politikai befolyásolás művészetét, már a 2024-es kampány során is bőkezűen költött a demokraták segítésére,

a közelgő félidős választási kampányok során pedig várhatóan ismét aktív lesz a támogatásban.

Érdekes megnézni azt is, kiket tart érdemesnek Alex Soros a Demokrata Párt vezetésére. Egy interjúban inspiráló politikusokként jellemezte többek között Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzót, Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselőt, Gretchen Whitmer michigani kormányzót és Tim Walz minnesotai kormányzót is.

