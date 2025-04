A VMSZ nem retten meg a választásoktól

Az ellenzék pedig ezekben a napokban bizonyítja be, hogy amiről beszél, az mennyire állja meg a gyakorlatban a helyét. Most ezekben a napokban van lehetőség a párbeszédre, most ezekben a napokban van lehetőség arra, hogy az intézmények működéséhez hozzá tudjanak járulni. Eljöhettek volna a köztársasági elnökhöz, és elmondhatták volna azt, hogy ők hogyan látják a kiutat ebből a belpolitikai válságból, ezt mégis elutasították. (…) Az, hogy csupán 5-6 párt vesz részt a konzultáción, azt bizonyítja, hogy az összes többi párt az anarchiában érdekelt, hiszen most akár azt is elmondhatták volna az államfőnek, hogy ők milyen átmeneti kormányt szeretnének, de ezt sem tették meg. Hónapok óta arról beszélnek, hogy párbeszédet kell folytatni. Mi sokszor mondtuk a VMSZ-ből, hogy mi ezzel maximálisan egyetértünk, párbeszédet kell folytatni, de nagyon nehéz úgy párbeszédet folytatni, hogy az embernek önmagával kell beszélgetnie