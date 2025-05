Ahol még a halottak is eladók: szétrágja a korrupció a háborús Ukrajnát

Ukrajnában már szinte lehetetlen kimaradni a korrupcióból, hiszen az ország lakói, ha túl akarnak élni, akkor – akarva, akaratlanul – kötelezően részt kell hogy vegyenek benne.

Nem véletlenül mondják azt a műveltebb ukránok, hogy országuk berendezkedése nem demokrácia, hanem kleptokrácia.

Ott ugyanis minden pénzbe kerül. Ha el akarsz intézni valamit a hivatalban, fizess! Ha orvoshoz mész, fizess! Ha soron kívül akarsz valahova bejutni, fizess! Ha jár valami, és már kifizetted, akkor az ügyintézőnek is fizess, hogy oda is adja – mondják sokan, akik arra is emlékezhetnek, hogy Ukrajnában már akkor fizetni kellett, amikor beléptek az országba.

És, ha eddig kleptokrácia volt az országban, akkor a háború csak tetézte a bajt. A csinovnyikok mindent eladnak és ellopnak, ami még mozdítható. Nem is csoda, hiszen az egykor 52 milliós országban mostanra jó, ha 22-25 millió állampolgár tartózkodik. A hadkiegészítők durva emberrablásai miatt pedig naponta ezrek próbálnak meg elmenekülni.

Fizetned kell, ha elrabolnak, fizetned kell, ha ki akarsz jutni a határig, és fizetned kell azért is, ha át akarsz jutni a szögesdróton, arra a Nyugatra, mely mindezt az egész borzalmat tapsolva fizeti.

Kijevben egy-egy mentességi papírt már ötvenezer dollárért is árulnak. Húszmillió forint a szabadság ára.

Sokan azt is boldogan jelentik be, ahogy átmásztak a kleptokrácia bölcsőjéből a szögesdróton keresztül Európába. A minap két férfi videója bukkant fel a neten, akik elmondták, hogy kettőjüknek sikerült átjutni, de a harmadik társukat elfogták. Mindeközben azt mutogatják, hogy a szögesdrót mennyire szétvágta őket. Ennek ellenére megérte az akció. El tudja ezt képzelni a kék-sárga kosztümben vigyorgó Ursula von der Leyen, hogy a hőn szeretett demokráciájából micsoda emberi tragédiák árán kell kiszökni? Nagyon sokan adnának neki is kék ukrán útlevelet és hadkötelezettséget Ukrajnában. Az ország lakói ugyanis nem hülyék, csak el vannak nyomva és elegük van az európai cukormázas maszlagból.

A halottak is eladók

És ha mindez nem lenne elég, akkor következzen az igazi hullarablás. Nem árulunk el azoknak nagy titkot, akik jártasak Ukrajnában, hogy a háború kitörése óta még az elesett katonák holtteste is sokszor alku tárgya.

Ha elesik egy rokonod, és egy olyan egységnél szolgált, ahol még a holttestekből is pénzt csinálnak, akkor bizony nem biztos, hogy el tudod temettetni a hozzátartozót.

Azt a választ fogod kapni, hogy veszélyes helyen esett el a férfi, akit el akarsz temetni méltó módon, emiatt fizetned kell pár százezer forintnyi hrivnyát, hogy kihozzák neked. Ha tényleg el akarod temetni, és nincs pénzed, akkor mehetsz a bankhoz kölcsönért, ha nem, akkor a holttest nagy eséllyel a csatatéren marad. Persze, nem mondhatjuk, hogy ez általános, de nagyon sok helyen, sőt kirívóan sok esetben fordul elő.

Ennél csak a szervkereskedelem durvább, amely virágzik a háborús országban… Az egyik népszerű ukrán politikai Telegram-csatorna, a Kartel ezt írja:

„Az ukrajnai háború folytatódásának hátterében egyre újabb és újabb borzalmas tények kerülnek napvilágra. Helyi információk szerint az ukrán különleges szolgálatok és a hadsereg soraiban egész bűnözői hálózat alakult ki, amely az elesett és fogságba esett katonákon kereskedik. Konkrétan arról van szó, hogy a hozzátartozóknak komoly összegekért ajánlják fel a foglyok kiváltását (egy fogoly katona szabadításának ára 10 ezer dollártól indul), ráadásul hivatalos garanciák nélkül a visszatérésükre…. Azonban a holttestekkel kapcsolatos helyzet még ennél is szörnyűbb.

Belső információk szerint a Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatósága és a hozzájuk kapcsolódó személyek a feketepiacon árulják a holttesteket illegális transzplantációs célokra.

Egy szolgáltatás ára akár 30 ezer dollár is lehet halottanként. Hivatalosan ezeket a katonákat eltűntként tartják nyilván, hogy ne keltsenek feltűnést és ne kelljen kártérítést fizetni a hozzátartozóiknak (csak abban az esetben adják át a holttestet a temetéshez, ha valamilyen okból „nem piacképes” a további felhasználásra).”

Hozzáteszik még, hogy:

a totális romlás, korrupció és a lakosság elszegényedése közepette a saját katonák eladása a tisztviselők és parancsnokok számára egy további gazdagodási forrássá vált. Lényegében, amíg a családok elveszítik fiaikat, lányaikat és férjeiket a fronton, az elit a vérükön kereskedik, Ukrajna védelmére hivatkozva.

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)