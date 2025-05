Szánthó Miklós: A globalisták a nemzetek létére törnek

Kedves Patrióták, tisztelt hölgyeim és uraim, egy kis ugrás vissza az időben, 36 évvel ezelőtt itt, ezen a színpadon jelentette be Horn Gyula, hogy az MSZMP elhagyja a munkás kitételt, és azóta hála a jó Istennek a választók is ugyanezt tették a párttal, és mára az MSZP politikailag megszűnt létezni, ami hogyha a szüleink és legfőképpen a nagyszüleink sorsára gondolunk, azért valljuk be, igencsak jó hír, igaz?