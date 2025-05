Amichai Chikli felszólalt a CPAC Hungary-n

A budapesti CPAC Hungary konferencián Amichai Chikli, Izrael diaszpóráért és az antiszemitizmus elleni fellépésért felelős minisztere is felszólalt.

A CPAC Hungary konferencián Izrael antiszemitizmus elleni minisztere is felszólalt

Beszéde elején Amichai Chikli emlékeztetett egy 2007-es kijelentésre, amelyet a Muszlim Testvériség egyik vezetője, Juszuf al-Karadávi tett a katari televízióban. A radikális hitszónok akkor azt mondta:

Hiszek abban, hogy az iszlám el fogja foglalni Európát. Nem karddal, hanem da'wával

– vagyis szavakkal, meggyőzéssel és fokozatos befolyásszerzéssel. Chikli szerint ez a stratégia nem maradt puszta elmélet, napjainkban ennek megvalósulását láthatjuk a saját szemünkkel.

A miniszter külön kitért Katar, a Hamász és Irán szerepére, amelyek aktívan támogatják ezt a világméretű iszlamista programot. Mint fogalmazott, ezek a szereplők közösen dolgoznak azon, hogy egy világméretű kalifátust hozzanak létre – „Keletet és Nyugatot” is meghódítva.

A fenyegetés szerinte nemcsak a radikális ideológia tartalmában rejlik, hanem abban is, hogy rendkívül alattomos módon, sokszor „bársonykesztyűben” terjesztik, miközben a végcél ugyanaz, mint az Iszlám Államé vagy más terrorszervezeteké. A hét eseményeire utalva Chikli megemlítette Emmanuel Macron francia elnök incidensét is – akit neje felpofozott –, és ezt a történelmi összefüggésekbe ágyazva „az új kommün arcának” nevezte a francia elnököt. Mint mondta, a francia kormány már hivatalos jelentésben ismerte el, hogy a Muszlim Testvériség aktív befolyást gyakorol az ország közéletére, ami ugyanúgy igaz más nyugat-európai államokra, sőt Észak-Amerikára is.

A politikai iszlám beszivárgása és az iszlamonácizmus veszélye

Amichai Chikli szerint a Muszlim Testvériség nem vitát akar folytatni az állammal, hanem megkerülni, meggyengíteni, és végső soron leváltani azt. Mint fogalmazott, stratégiájuk világos: beszivárogni a muszlim közösségekbe, alternatív oktatási intézményeket alapítani, nem választott vallási vezetést létrehozni, elérni az iskolákat, az önkormányzatokat és a civil szervezeteket, hogy egy „morális alternatívát” kínáljanak a szerintük romlott állam helyett. Chikli példaként idézte az osztrák Muzulmán Testvériség egyik vezetőjét, Jamal Moradot, aki nyíltan kimondta:

Mi nem veszünk részt a közösségi munkában, ha annak nincs teljesen egyértelmű politikai célja.

A Testvériség több száz szervezetet – iskolákat, mecseteket, segélyszervezeteket – hozott létre Európában egyetlen céllal: a politikai iszlám terjesztésére és a nyugati életforma tagadására. A miniszter külön kiemelte az iszlamista motivációjú antiszemita bűncselekményeket.

A Maccabi Tel-Aviv szurkolóit Amszterdamban nem hollandok, hanem palesztinbarát iszlám migránsok támadták meg, ahogy egy 12 éves francia zsidó kislány megerőszakolóit sem francia állampolgárok, hanem iszlamista erőszaktevők között kell keresni.

A legtöbb erőszakos antiszemita támadás radikális iszlamista környezetből indult ki – mecsetekből, otthonokból, miközben dzsihadista propagandát néztek, például az Al Jazeerát. Chikli hangsúlyozta, hogy a Muszlim Testvériség fő finanszírozói Törökország és Katar. Az utóbbi ország nemcsak befogadta a Testvériség száműzött tagjait, hanem a Hamász egyik fő hátországa is lett.

Ugyanakkor az EU is jelentős pénzekkel támogatta az iszlám segélyszervezeteket, figyelmeztetések ellenére is – ezzel, mint fogalmazott, Európa „saját megsemmisülését finanszírozza”.

A miniszter üdvözölte, hogy egyre több európai országban jelennek meg olyan politikai erők, amelyek felismerik a fenyegetést – megemlítette Spanyolországot, Franciaországot, Hollandiát és Lengyelországot.

Orbán Viktor miniszterelnököt kiemelte ezek közül, mint „prominens példát”, aki szerinte utat mutat azoknak a vezetőknek, akik szembeszállnak az iszlám fanatizmussal és a woke ideológiával, amely a szabad társadalmakat veszélyezteti.

Beszédében Chikli kitért a radikális baloldali erőszakra is, utalva a Washingtonban meggyilkolt izraeli diplomaták esetére, és hangsúlyozta, hogy az október 7-i Hamász-támadás nem területi konfliktus, hanem vallásháború, dzsihád volt. Mint mondta, a Hamász és a Muszlim Testvériség olyan új antiszemitizmust terjeszt, amelyet ő „iszlamonácizmusnak” nevezett: a dzsihadista fanatizmus és a náci rasszizmus mérgező keverékét.

„Izrael a nyugati civilizáció lándzsahegye”

Beszéde végén Amichai Chikli történelmi távlatba helyezte az Izrael ellen zajló háborút, és rámutatott, hogy ez nem egyszerűen területi konfliktus, hanem a civilizáció és a barbárság összecsapása. Mint fogalmazott, „Izrael nem csupán még egy állam – Izrael a lándzsa hegye”, amely a szabadságot, az élet szentségét és az emberi jövőt védi a halál kultuszával és az elnyomással szemben.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a harc hatalmas áldozatokkal jár. 1862 élet veszett oda a háború kezdete óta, köztük 1200-an október 7-én, amikor katonákat és civileket mészároltak le.

Chikli megrendülten említette meg Ravid Hajib történetét, aki két héttel korábban jött a világra, miután édesanyját meggyilkolták a kórházba menet. A csecsemő életéért küzdöttek, de végül ő is belehalt a sérüléseibe – egy újabb szimbóluma az Izraelt sújtó „abszolút gonosznak”. A miniszter szerint Izrael nem várja el, hogy mások harcoljanak helyette, de harcát az egész szabad világért vívja.

A legnagyobb fenyegetés a globális békére továbbra is a radikális iszlám

– mondta. Hangsúlyozta, hogy Izrael az első és fő védvonal ebben az ütközetben, amely „Jeruzsálemben kezdődik, de Washingtonban, Londonban, Párizsban és Madridban is zajlik”.

Nem azért, mert szeretjük a háborút – hanem mert nekünk nem adatott meg a visszavonulás luxusa

– zárta szavait Chikli, majd hozzátette:

Éljen Izrael!

