Sulyok Tamás a parajdi katasztrófáról: Együtt segítünk – határokon innen és túl

Az államfő jövő heti erdélyi látogatása során részt vesz a csíksomlyói búcsún, majd személyesen is felkeresi Parajdot, hogy tájékozódjon a kialakult helyzetről. A látogatás alkalmával célzott anyagi támogatást is eljuttat az érintettekhez az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül.

A köztársasági elnök kiterjesztette együttérzését és támogatását az árvíz által sújtott háromszéki települések lakóira is, bátorítva őket abban, hogy megtalálják az újrakezdéshez szükséges erőt és kitartást. „Hiszem, hogy a bajban mutatkozik meg igazán egy nemzet tartása. Most is együtt vagyunk, együtt érzünk, és együtt segítünk – határokon innen és túl”– írta közösségimédia-bejegyzésében.