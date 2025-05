Trump szerint eljött az atom ideje, Brüsszelt sem kímélte az elnök

Trump elnök újságírói kérdésekre válaszolva erősítette meg szándékát az Európai Unióra vonatkozó intézkedésre, és hozzátette, „nem keresem a megállapodást". Ezzel együtt megismételte hogy, aki az Egyesült Államokban építi fel gyártóüzemét, azt nem terhelik vámok. Az elnök – feltételhez kötve – kilátásba helyezett könnyítést a vámok alól, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „aki ide jön és azt mondja, hogy itt akar gyárat építeni, azzal tudok beszélni arról, hogy kapjon egy kis halasztást".

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Az Európai Unióval kapcsolatban kifogásolta a nem vámjellegű, de kereskedelmet megnehezítő előírásokat.

Nem fogadják az autóinkat, nem fogadják mezőgazdasági termékeinket, nem fogadnak semmit, viszont mi fogadjuk az ő autóikat milliószámra, és ezért náluk vannak a munkahelyek és kapják a pénzt, nekünk pedig bezárt gyáraink vannak

– fogalmazott.

Trump kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Donald Trump bírálta az Európai Unióban amerikai vállalatok ellen indított pereket is, kiemelte az Apple-lel szembeni eljárást, és kifejtette, hogy ezeket az EU fegyverként használja.

Donald Trump washingtoni idő szerint péntek reggel a közösségi médiában jelentette be, hogy az Európai Unióval szemben már június 1-től egységes 50 százalékos vámot léptetne életbe, amit azzal indokolt, hogy a kereskedelmi tárgyalások „nem vezetnek sehova".

Az elnök egyben az Apple termékeivel szemben 25 százalékos behozatali vámot helyezett kilátásba, amiért az amerikai vállalat nem az Egyesült Államokban gyártaná a jövőben sem legismertebb okostelefon-márkáját.

Szintén újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a vám nem kizárólag az Apple-re, de más cégek termékeire is vonatkozna, és már akár június végén bejelenthetik.