Most már biztos, Brüsszel legalább 2027-ig tartó háborúra készül

Addig viszont a bizottság támogatná az integrációt segítő tájékoztatóközpontok létrehozását, és azt is javasolja, hogy a menekültek hosszú távra is jogi státust válthassanak, például munkavállalási vagy tanulmányi tartózkodási engedélyre. Azoknak, akik vissza szeretnének térni Ukrajnába, Brüsszel önkéntes hazatelepítési programokat javasol. Ehhez tájékoztató látogatásokat és fokozatos reintegrációt biztosítanának, együttműködésben a kijevi kormánnyal. A folyamatot egy különmegbízott is segítené, akit az Európai Bizottság nevezne ki, hogy összehangolja a tagállami intézkedéseket és az ukrán hatóságokkal folytatott konzultációkat.