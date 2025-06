Brüsszel nem áll le, itt a céldátum Ukrajna csatlakozására

Nem véletlenül, hiszen az Európai Néppárt ennek a bővítési mániának a fő motorja itt az Európai Parlamentben. A bővítési biztos is Manfred Weber embere, ugyanúgy, mint Magyar Péter. Úgy akarják ezt a bővítési folyamatot végigvinni, hogy nemcsak a kormányok, nemcsak a vonakodó kormányok, hanem az európai emberek hangját is ki akarják iktatni, ki akarják zárni azért, mert ettől a hangtól félnek, mint a tűztől

– fogalmazott.

Ezért is fontos, hogy már több mint 1,6 millióan vettek részt a Voks 2025 kezdeményezésben. A magyarok hangja ebben az ügyben már most biztosan lesz akkora, hogy azt mindenki meg fogja itt Brüsszelben hallani. „Legyen még nagyobb ez a hang, ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a véleménynyilvánító szavazáson” – tette hozzá nyilatkozatában Dömötör Csaba.