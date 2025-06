Fontos tudnivalók az idén Horvátországban nyaralóknak

Horvátország tengerparti régióiban minden évben fokozott tűzveszély alakul ki a kánikula és a száraz időjárás miatt. A horvát erdészet ezért június 1-jétől szeptember végéig tűzvédelmi szezont hirdetett, amely alatt szigorú szabályokat vezettek be, és megerősítették az ellenőrzéseket is. A szabályszegők több ezer eurós bírságra vagy akár hatvan nap elzárásra is számíthatnak.

Horvátországban megkezdődött a tűzvédelmi szezon: a turistáknak is érdemes tudni, miért kerülhet sokba egy eldobott cigarettacsikk

Fotó: AFP

Horvátországban szigorú szabályokkal védik az erdőket

A hatóságok az „Úgysem fog történni semmi – A hanyagság az első szikra” szlogennel indították el idén nyári kampányukat, amelyben az egyéni felelősség fontosságára hívják fel a figyelmet. A figyelmetlenség ugyanis az erdőtüzek leggyakoribb oka: gyakori, hogy el nem oltott tábortűz, eldobott cigarettacsikk vagy üvegszilánk miatt gyullad ki az aljnövényzet.

A horvát erdészet 220 kamerával figyeli az erdőket 110 különböző helyszínen, és füstérzékelővel, tűzterjedési szimulátorral felszerelt rendszer segíti a gyors beavatkozást.

A horvát erdészet és a horvát tűzoltó szövetség közös kampányának célja, hogy a belföldi és a külföldi látogatók is tisztában legyenek az erdőtüzek megelőzésének fontosságával.

Szeretnénk felhívni az állampolgárok, a belföldi és a külföldi turisták figyelmét felelősségükre az erdők, a környezet és az élet védelmében

– közölte a vállalat. Június közepétől a kampány digitális csatornákon, Facebookon és Instagramon is jelen lesz, nyereményjátékokkal ösztönözve a természetbarát viselkedést.

Már egy cigarettacsikk is komoly problémát jelenthet

A fokozott tűzveszély miatt a jogszabályok is szigorúak. Június 1. és szeptember vége között tilos tüzet gyújtani olyan helyeken, ahol a lángok továbbterjedhetnek.

Aki megszegi ezt, akár 19 900 eurós, vagyis több mint 80 millió forintos bírságra is számíthat. A legsúlyosabb esetekben a szabálytalankodókat 60 napos elzárással is sújthatják.

A hatóságok hangsúlyozzák: az „Úgysem fog történni semmi” hozzáállás a legveszélyesebb – és a legköltségesebb is lehet. A horvát erdészet szerint sokszor éppen egy eldobott cigarettacsikk okozza a bajt, amikor valaki azt hiszi, nem történhet semmi.

Borítókép: Primosten partjai (Fotó: AFP)