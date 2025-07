Németországnak mindössze a migránsok 15 százalékát sikerült visszairányítania

A dublini egyezmény lényege, hogy egy migráns csak egy uniós országban adhasson be menedékkérelmet – abban, ahol először belépett az EU területére. Ez hivatott megakadályozni, hogy a menedékkérők országok között „vándoroljanak”, és több helyen is próbálkozzanak. Az Origó arról is írt, hogy 2025 első félévében 72 818 külföldi nyújtott be menedékkérelmet Németországban, ebből 61 336 első kérelem volt. Az ukrán állampolgárok nem szerepelnek ezekben a számokban, mivel számukra különleges eljárás biztosítanak azonnali tartózkodási joggal – ők nem esnek a hagyományos menekültügyi eljárás alá.