André Ventura: Ki kell toloncolnunk az illegális bevándorlókat!

André Ventura, a portugál jobboldali politika egyik legmeghatározóbb alakja, a Chega párt alapítója és elnöke, amely az elmúlt években Portugália legnagyobb ellenzéki erejévé nőtte ki magát. Az egykor televíziós kommentátorként ismert Ventura gyors politikai felemelkedése jól tükrözi az európai politikai tér átalakulását, ahol egyre erősebbek a bevándorláskritikus és szuverenista hangok.

André Ventura, a portugál Chega párt elnöke lapunknak ad interjút a 2026-os CPAC Hungary konferencián (Fotó: Magyar Nemzet)

Ventura politikájának középpontjában a migráció szigorítása, a korrupció elleni küzdelem, a gazdák és a nemzeti identitás védelme áll, miközben élesen bírálja az unió jelenlegi irányvonalát. Szövetségese Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek is, akivel hasonló álláspontot képvisel a migráció és az európai szuverenitás kérdésében. Részvétele a 2026-os CPAC Hungary konferencián nemcsak személyes politikai súlyát jelzi, hanem azt is, hogy a portugál jobboldal is egyre szorosabban kapcsolódik a formálódó, transzatlanti konzervatív hálózathoz.

– Ön televíziós műsorvezetőből lett politikus, és az elmúlt évtizedben a semmiből építette fel a pártját. Mi a sikerének titka, és miért gondolja, hogy a világban, ahogy Portugáliában is, szükség van az önhöz hasonló konzervatív hangokra a politikában?

– Úgy vélem, ennek a folyamatnak az a kulcsa, hogy kimondjuk az igazságot. Az én hazámban hosszú ideig elhallgattuk az igazságot olyan kérdésekben, mint a bevándorlás, a biztonság, a szegénység, illetve a keresztény identitás és értékek. Egyszerűen nem mondtunk igazat. Annak idején Portugália legnagyobb jobbközép pártjának, a Szociáldemokratáknak voltam a tagja, amely hasonló a németországihoz. Egy időben még polgármesterjelölt is voltam a színeikben.

De elérkezett egy pont, amikor rádöbbentem, hogy az országom és ez a párt már nem jó irányba halad.

Portugália ma az Európai Unió egyik olyan országa, ahová egyre több bevándorló érkezik. Ez önmagában nem lenne probléma, ha ellenőrzés alatt tartanánk a határainkat, ha tudnánk, kik ezek az emberek – de nem tudjuk! Gyakorlatilag azt mondjuk: „Gyertek csak, nem számít, hogy kik vagytok vagy honnan jöttetek.” És ez helytelen.