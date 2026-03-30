CPAC HungayAndré VenturaOrbán Viktormigrációkorrupció

André Ventura: Ki kell toloncolnunk az illegális bevándorlókat!

„Ki kell toloncolnunk az illegális bevándorlókat, és fel kell számolnunk azt a gyakorlatot, hogy az ideérkezők azonnal szociális juttatásokat – lakhatást, pénzt – kapnak, miközben a saját állampolgáraink nem részesülnek ugyanilyen támogatásban. Igen, komoly problémánk van a bevándorlással, de a Chega meg fogja ezeket oldani!” – fogalmazott lapunknak adott interjújában André Ventura, a portugál ellenzéki Chega párt elnöke, a CPAC Hungary fórumán.

Erdélyi Ákos
2026. 03. 30. 4:56
André Ventura, a portugál Chega párt elnöke, a CPAC Hungary fórumán Fotó: Alapjogokért Központ Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

André Ventura, a portugál jobboldali politika egyik legmeghatározóbb alakja, a Chega párt alapítója és elnöke, amely az elmúlt években Portugália legnagyobb ellenzéki erejévé nőtte ki magát. Az egykor televíziós kommentátorként ismert Ventura gyors politikai felemelkedése jól tükrözi az európai politikai tér átalakulását, ahol egyre erősebbek a bevándorláskritikus és szuverenista hangok. 

André Ventura, a portugál Chega párt elnöke lapunknak ad interjút a 2026-os CPAC Hungary konferencián (Fotó: Magyar Nemzet)

Ventura politikájának középpontjában a migráció szigorítása, a korrupció elleni küzdelem, a gazdák és a nemzeti identitás védelme áll, miközben élesen bírálja az unió jelenlegi irányvonalát. Szövetségese Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek is, akivel hasonló álláspontot képvisel a migráció és az európai szuverenitás kérdésében. Részvétele a 2026-os CPAC Hungary konferencián nemcsak személyes politikai súlyát jelzi, hanem azt is, hogy a portugál jobboldal is egyre szorosabban kapcsolódik a formálódó, transzatlanti konzervatív hálózathoz.  

– Ön televíziós műsorvezetőből lett politikus, és az elmúlt évtizedben a semmiből építette fel a pártját. Mi a sikerének titka, és miért gondolja, hogy a világban, ahogy Portugáliában is, szükség van az önhöz hasonló konzervatív hangokra a politikában?  

– Úgy vélem, ennek a folyamatnak az a kulcsa, hogy kimondjuk az igazságot. Az én hazámban hosszú ideig elhallgattuk az igazságot olyan kérdésekben, mint a bevándorlás, a biztonság, a szegénység, illetve a keresztény identitás és értékek. Egyszerűen nem mondtunk igazat. Annak idején Portugália legnagyobb jobbközép pártjának, a Szociáldemokratáknak voltam a tagja, amely hasonló a németországihoz. Egy időben még polgármesterjelölt is voltam a színeikben. 

De elérkezett egy pont, amikor rádöbbentem, hogy az országom és ez a párt már nem jó irányba halad.

Portugália ma az Európai Unió egyik olyan országa, ahová egyre több bevándorló érkezik. Ez önmagában nem lenne probléma, ha ellenőrzés alatt tartanánk a határainkat, ha tudnánk, kik ezek az emberek – de nem tudjuk! Gyakorlatilag azt mondjuk: „Gyertek csak, nem számít, hogy kik vagytok vagy honnan jöttetek.” És ez helytelen. 

Elkezdtek erodálódni az alapvető értékeink. Azt hiszem, valami ilyesmi történt Magyarországon is, még a Fidesz ideje előtt, ami súlyos korrupcióhoz vezetett. Ma Portugália nem sokban különbözik egyes korábbi gyarmataitól, például Brazíliától vagy Angolától, amelyek erősen korrupt országok. Ezért éreztem úgy, hogy Portugáliának szüksége van egy olyan politikusra, aki kimondja az igazságot: fel kell számolni a korrupciót, meg kell védeni az értékeinket, és ki kell mondani az igazat anélkül, hogy a politikai korrektségtől félnénk. Így jött létre a Chega, amely nagy sikert ért el. Ma már a második legnagyobb párt vagyunk. A legutóbbi elnökválasztáson 33 százalékot szereztünk, tehát elég közel vagyunk ahhoz, hogy kormányra kerüljünk. Még nem tartunk teljesen ott, de már közel vagyunk. Van még tennivalónk. 

– Európa-szerte az egyik legsürgetőbb kérdés a migráció. Magyarország 2015 óta zéró toleranciát alkalmaz. Magyarország miniszterelnöke volt az első, aki elutasította az ellenőrizetlen – főként muszlim – tömeges illegális bevándorlást. Mekkora problémát jelent ez Portugáliában, és hogy lépne fel ellene?  

– Amikor ilyen nemzetközi fórumokon szólalunk fel, fontos, hogy elmagyarázzuk, mi zajlik az országunkban. Az elmúlt tíz évben Portugália volt az az uniós ország, amely arányait tekintve a legtöbb bevándorlót fogadta be. Ez komoly kihívás egy olyan országban, ahol az alacsony bérek, az egészségügy és a közbiztonság eleve komoly gondot okoznak. Beengedtünk embereket Indiából, Nepálból, Bangladesből, Pakisztánból, Marokkóból, gyakorlatilag mindenhonnan, méghozzá ellenőrzés nélkül. Így most nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az imént a kollégáinak is mondtam, mennyire szeretem Budapestet, ami egy nagyon kellemes város. Amikor az ember ebben a városban sétál, érzi, hogy egy európai fővárosban van. De ha valaki ma Lisszabonban, Madridban, Brüsszelben vagy Párizsban sétál – különösen Lisszabonban –, már nem érzi úgy, hogy Európában volna. Inkább olyan, mintha Szaúd-Arábiában, Pakisztánban vagy Afrika egyes részein lenne. És ez így nincs rendben!  Ez nem az emberek ellen szól. Arról van szó, hogy meg kell őriznünk az identitásunkat. Orbán Viktor miniszterelnök volt az első, aki rámutatott az illegális tömeges bevándorlás veszélyeire. Ez egy komoly probléma. A jelenlegi jobbközép kormány próbálja orvosolni a szocialisták által okozott gondok egy részét, de nem tesz eleget. 

Ki kell toloncolnunk az illegális bevándorlókat, és meg kell szüntetnünk azt a gyakorlatot, hogy az érkezők azonnal szociális juttatásokat – lakhatást, pénzt – kapnak, miközben a saját állampolgáraink nem részesülnek ugyanilyen támogatásban. 

Igen, komoly problémánk vannak a bevándorlással, de a Chega meg fogja ezeket oldani.

– A beszédében említette, hogy az uniónak reformokra van szüksége. A konzervatív erők Európa-szerte változásokat sürgetnek Brüsszelben. Ön szerint mely reformok a legsürgetőbbek?  

– Elsősorban a mezőgazdaság területén. Ott ugyanis olyan folyamatok zajlanak, amelyek tönkreteszik az európai mezőgazdaságot. A francia, portugál, spanyol és német gazdák fel vannak háborodva azon, hogy az EU például Uruguayjal, Brazíliával és ázsiai országokkal köt kereskedelmi megállapodásokat. Ezeknek az országoknak ugyanis nem kell ugyanazokat a környezetvédelmi és ipari szabályokat, szabványokat betartaniuk, mint az európai gazdáknak, mégis, a termékeik a mi termékeinkkel versenyeznek. Így Európa a saját mezőgazdaságát és gazdáit teszi tönkre. 

Először tehát vissza kell lépnünk, és meg kell védenünk a saját gazdáinkat, a saját mezőgazdaságunkat és az iparunkat. 

Európa folyamatosan veszít az iparából, Kína, Dél-Amerika, sőt az Egyesült Államok is megelőzi. Egykor Európa vezető szerepet töltött be az iparban és a technológiában is – ma viszont szinte semmit nem tudunk felmutatni: egyre többet veszítünk Kína, India és a dél-amerikai régiók javára. Helyre kell tehát állítanunk Európa büszkeségét. Kiváló országaink és népeink vannak, de meg kell állítanunk a túlzott brüsszeli központosítást, amely megfojt bennünket. Fel kell szabadítanunk az európai nemzetek – a magyarok, németek, portugálok, franciák – energiáit, és újra erőssé kell tennünk Európát. 

– Végül: ön szerint mi a CPAC Hungary központi üzenete? 

– Szerintem két fő üzenet van. Az első: nézzük meg Magyarországot és azt, amit elért – különösen a bevándorlás terén –, majd ezt hasonlítsuk össze más európai országokkal. Magyarország és Lengyelország kiállt, és nyíltan kimondta: ezt nem tűrjük! Magyarország képes volt megőrizni az identitását, míg más országok nem. A második pedig az, hogy két fontos politikai esemény közeleg Európában. Az egyik a magyarországi választás. Ha a Fidesz elveszítené a választást, az rossz jel volna minden szuverenista párt számára Európában. Ezért a CPAC fő üzenete az, hogy védjük meg az értékeinket, a keresztény értékeket Európában, és támogassuk a konzervatív pártokat. Ha ugyanis veszítünk, akkor a globalisták, a baloldal és a szocialisták nyernek – és ez Európa pusztulásához vezetne.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekvilágháború

Bogár László avatarja

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
