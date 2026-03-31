Az antiszemitizmus új szintre lépett Nagy-Britanniában

A nyilvánosságra hozott képernyőfotók alapján a csoport tagjai többek között „a bolygó utálatos lényeinek” nevezték a zsidókat. Egy másik üzenetben egy aktivista azt állította, hogy a zsidók „gyerekeket gyilkolnak, bombáznak és éheztetnek” – számol be róla az Origo az Exxpress osztrák hírportálra hivatkozva. Az Antiszemitizmus Elleni Kampány nevű szervezet azonnal elítélte a kijelentéseket, hangsúlyozva, hogy azok „egyenesen a náci Németországból” is származhatnának.

Az antiszemitizmus nem ismer határokat Nagy-Britanniában: a zsidó szervezet mentőautói ellen elkövetett gyújtogatásos merényletet az áldozatok nyakába varrnák (Fotó: AFP)

Különösen felháborítóak a csoportban terjedő összeesküvés-elméletek. A londoni Golders Green kerületben egy zsidó jótékonysági szervezet mentőautói elleni gyújtogatásos támadást például hamis zászlós műveletként igyekeztek beállítani, vagyis azt sugallták, hogy maguk a zsidók állhattak a támadás mögött. Ezzel pedig

az áldozatból gyanúsítottat csinálnak.

A vádak nem korlátozódnak csupán a zárt chatcsoportra. A The Telegraph riportja szerint egy zöldpárti önkormányzati képviselő is hasonló tartalmakat osztott meg nyilvánosan. A politikus állítólagos „bizonyítékokat” terjesztett egy „belső munka” teóriájáról, és „majdnem abszolút bizonyossággal” állította, hogy a gyanúsítottak „fehérek” és „valószínűleg zsidók”.

Egyre nagyobb félelmet kelt az antiszemitizmus Nagy-Britanniában

A baloldali vezetésű Nagy-Britanniában az antiszemitizmus előretörése az elmúlt időszakban komoly riadalmat keltett a zsidó közösségben.

Nem csupán a tavaly októberi, egy manchesteri zsinagóga ellen elkövetett, két halálos áldozatot követelő merénylet rázta meg a közösség tagjait, de a mindennapi élettel kapcsolatos döntéseikbe is egyre inkább beszivárog a félelem. Van, aki már leveszi bejárati ajtajáról a mezüzét (a hagyományos zsidó imatekercset), mert nem akarja, hogy otthona zsidóként azonosítható legyen, mások a campusokon terjedő antiszemitizmus miatt aggódva mérlegelik, hová küldhetik gyermekeiket, ahol biztonságos környezetben végezhetik tanulmányaikat.

A legszomorúbb, hogy egy felmérés szerint a brit zsidók 61 százaléka fontolgatja, hogy végleg elhagyja az országot és külföldre költözik, mert nem lát jövőt maga és családja számára a szigetországban.

