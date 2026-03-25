Brüsszel fokozza a háborús felkészülést

A program a kis- és középvállalkozások (kkv), különösen a start-upok, valamint a már piacon lévő termékkel rendelkező érett szakaszba lépett start-upok, az úgynevezett scale-upok támogatására összpontosít.

Szavai szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja megmutatta, hogy a harctereken elért siker mára a rövid innovációs ciklusoktól függ. Az új technológiák és a költséghatékony megoldások heteken vagy hónapokon, nem pedig éveken belüli fejlesztésének, tesztelésének és bevezetésének képességétől – emelte ki.

Elmondta: mivel a modern hadviselés gyors digitális és technológiai átalakuláson megy keresztül, az uniós programot az új védelmi ipari szereplők, a nagy sebességgel fejlődő vállalkozások és a technológiai innovátorok számára tervezték. Támogatásuk érdekében a program gyorsabb, rugalmasabb finanszírozást biztosít, és lehetővé teszi az innovációk mielőbbi bevezetését. Az AGILE-program célja, hogy példátlanul rövid, mindössze négy hónapos támogatási idővel működjön, és az új technológiák egy–három éven belül eljussanak a védelmi erőkhöz – tette hozzá a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos.

Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos. Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir

Brüsszel a védelmi technológiába fektet

Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos arról tájékoztatott, hogy a program kezdetben húsz-harminc projektet támogat, és akár százszázalékos finanszírozást biztosít minden elszámolható költségre. Lehetővé teszi továbbá, hogy a pályázati felhívás lezárása előtt legfeljebb három hónappal jelentkező költségekre a vállalkozások térítést igényeljenek a folytatódó gyors innováció elősegítése érdekében.

A munkaprogram két fő tevékenységtípust ölel fel: a védelmi termékek és technológiák fejlesztését, valamint a piaci bevezetést a védelmi megoldások tényleges piacokra jutásának elősegítésével. A program teljes mértékben igazodik az uniós tagállamok legsürgetőbb igényeihez, és biztosítja, hogy az európai védelem ne csak innovatív legyen, hanem készen álljon arra, hogy bármilyen fenyegetésre egy pillanat alatt tudjon reagálni – mondta.

Az új technológiák gyors alkalmazását az európai fegyveres erők számára lehetővé tevő uniós finanszírozási eszköz várhatóan 2027 elejétől lesz elérhető – tette hozzá az uniós biztos.