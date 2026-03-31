Meggyalázták a brüsszeli terrortámadások áldozatainak emlékét

A Life for Brussels nevű egyesület által készített, két méter magas portrék a brüsszeli terrortámadások áldozatainak arcait és személyes történetét mutatták be. Ezek a képek korábban a Szövetségi Parlamentben is láthatók voltak, most pedig szimbolikus helyen, a Schuman körforgalom járdáján álltak. Az egyesületnek az volt a célja a képekkel, hogy emberi arcot adjanak a tragédiának, és emlékeztessenek a terrorizmus pusztító erejére.
Az egyesület jelentése szerint a kiállított anyagok szinte mindegyikét súlyosan megrongálták, némelyiket szó szerint letépték a tartószerkezetükről, és a földre dobták. A támadás különösen fájdalmas a túlélők és az áldozatok hozzátartozói számára. Egyikük megrendülten nyilatkozott az egyesület közleményében:
Nem tudom visszatartani a könnyeimet, egész testemben reszketek, látva ezeket a megcsonkított fotókat… Mintha másodszor is megütnének minket. Látni az arcaikat így a földön heverni, elviselhetetlen erőszak, amit nem tudok megmagyarázni
– fogalmazott.
Ez a vandál pusztítás nem csupán jelentős anyagi kárt okozott, hanem mélyen sérti az áldozatok emlékét és a hozzátartozók gyászát, újabb sebet ejtve a már amúgy is szenvedő közösségen.
Az eset kapcsán a Life for Brussels feljelentést tett, és a rendőrség azonnal vizsgálatot indított. Bár a fotók állapota szándékos rongálásra utal, az egyesület óvatosságra int, és a hivatalos hatósági vizsgálat eredményeit várja, mielőtt pontosabban nyilatkozna az incidens természetéről.
A rongálás súlyossága azonban egyértelműen azt sugallja, hogy nem csupán vandalizmusról, hanem tudatos, gyűlölettől fűtött cselekedetről lehet szó.
Az egyesület a történtek ellenére sem adja fel. Jelenlegi anyagi forrásaik kimerültek, ezért adománygyűjtést indítottak a képek újranyomására és a küldetés folytatására.
Nem akarjuk ezeket a meggyötört arcokat a földön hagyni. Azt akarjuk, hogy felemelkedjenek, hogy üzenetük továbbra is terjedjen
– üzenik a Life for Brussels aktivistái.
Borítókép: Megemlékezés a brüsszeli terrortámadások tizedik évfordulóján (Fotó: Belga via AFP)
