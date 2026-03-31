Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

brüsszeli terrortámadásáldozatlife for brussels

Meggyalázták a brüsszeli terrortámadások áldozatainak emlékét

Újabb, sokkoló kegyeletsértő eset rázta meg a belga fővárost. A 2016. március 22-i brüsszeli terrortámadások tizedik évfordulójára rendezett emlékkiállítást gyalázták meg ismeretlen vandálok a Schuman negyedben.

Munkatársunktól
2026. 03. 31. 20:23
Megemlékezés a brüsszeli terrortámadások tizedik évfordulóján Fotó: Belga via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Life for Brussels nevű egyesület által készített, két méter magas portrék a brüsszeli terrortámadások áldozatainak arcait és személyes történetét mutatták be. Ezek a képek korábban a Szövetségi Parlamentben is láthatók voltak, most pedig szimbolikus helyen, a Schuman körforgalom járdáján álltak. Az egyesületnek az volt a célja a képekkel, hogy emberi arcot adjanak a tragédiának, és emlékeztessenek a terrorizmus pusztító erejére.

Meggyalázták a brüsszeli terrormerényletek áldozatainak emlékét
Meggyalázták a brüsszeli terrortámadások áldozatainak emlékét. Fotó: Belga via AFP

Az egyesület jelentése szerint a kiállított anyagok szinte mindegyikét súlyosan megrongálták, némelyiket szó szerint letépték a tartószerkezetükről, és a földre dobták. A támadás különösen fájdalmas a túlélők és az áldozatok hozzátartozói számára. Egyikük megrendülten nyilatkozott az egyesület közleményében:

Nem tudom visszatartani a könnyeimet, egész testemben reszketek, látva ezeket a megcsonkított fotókat… Mintha másodszor is megütnének minket. Látni az arcaikat így a földön heverni, elviselhetetlen erőszak, amit nem tudok megmagyarázni

– fogalmazott.

Ez a vandál pusztítás nem csupán jelentős anyagi kárt okozott, hanem mélyen sérti az áldozatok emlékét és a hozzátartozók gyászát, újabb sebet ejtve a már amúgy is szenvedő közösségen.

Az eset kapcsán a Life for Brussels feljelentést tett, és a rendőrség azonnal vizsgálatot indított. Bár a fotók állapota szándékos rongálásra utal, az egyesület óvatosságra int, és a hivatalos hatósági vizsgálat eredményeit várja, mielőtt pontosabban nyilatkozna az incidens természetéről.

A rongálás súlyossága azonban egyértelműen azt sugallja, hogy nem csupán vandalizmusról, hanem tudatos, gyűlölettől fűtött cselekedetről lehet szó.

Az egyesület a történtek ellenére sem adja fel. Jelenlegi anyagi forrásaik kimerültek, ezért adománygyűjtést indítottak a képek újranyomására és a küldetés folytatására.

Nem akarjuk ezeket a meggyötört arcokat a földön hagyni. Azt akarjuk, hogy felemelkedjenek, hogy üzenetük továbbra is terjedjen

– üzenik a Life for Brussels aktivistái.

 

Borítókép: Megemlékezés a brüsszeli terrortámadások tizedik évfordulóján (Fotó: Belga via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.