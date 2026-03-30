Az Európai Bizottság kibertámadást észlelt saját felhő-infrastruktúrájában, miután hekkerek adatlopást jelentettek – számolt be róla a TechCrunch és a BleepingComputer. A bizottság szóvivője, Thomas Regnier megerősítette, hogy a támadás a felhőalapú rendszerek egy részét érintette, ugyanakkor hangsúlyozta: a belső rendszerek nem sérültek. Mint mondta, az incidenst gyorsan észlelték, azonnali intézkedéseket hoztak, és sikerült megfékezni a támadást. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van – írja az Origo.
Kibertámadás érte az Európai Bizottságot: nagy mennyiségű adatot loptak el
Az Európai Bizottság közölte, hogy kibertámadás érte felhőalapú rendszereinek egy részét, és sajtóinformációk szerint a támadók akár több száz gigabájtnyi adatot is megszerezhettek. A testület hangsúlyozta, hogy a belső rendszerek nem sérültek, a történtek kivizsgálása azonban még tart.
A bizottság tájékoztatása szerint a behatolás a Europa.eu platform mögött álló felhő-infrastruktúrát érintette, amely a szervezet online felületeinek jelentős adatállományát kezeli.
A beszámolók alapján a támadás legalább egy, az Európai Bizottsághoz köthető Amazon Web Services (AWS) fiókot érinthetett. A legfrissebb információk szerint a támadók több mint 350 gigabájtnyi adatot – köztük adatbázisokat – szerezhettek meg, és ezt képernyőképekkel is igyekeztek alátámasztani.
Egyelőre nem világos, pontosan milyen adatok kerültek ki, ugyanakkor az elkövetők azt állították, nem kívánják zsarolni a bizottságot, viszont a megszerzett információkat később nyilvánosságra hozhatják.
Az Amazon közben közölte, hogy saját rendszereiben nem észleltek rendellenességet, szolgáltatásaik zavartalanul működnek.
Nem ez az első hasonló eset: a bizottság februárban már beszámolt egy adatvédelmi incidensről, amely a dolgozók eszközeinek kezelésére használt rendszer feltöréséhez kapcsolódott. Az utóbbi időben több európai intézményt is célba vettek kibertámadásokkal.
A történtek különösen érzékeny időszakban történtek, hiszen az Európai Unió nemrég új, szigorúbb kiberbiztonsági szabályozást kezdeményezett a kritikus infrastruktúrák védelmének erősítésére.
Borítókép: Az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt, a Berlaymont épületnél (Fotó: AFP)
