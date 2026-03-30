Kibertámadás érte az Európai Bizottságot: nagy mennyiségű adatot loptak el

Az Európai Bizottság közölte, hogy kibertámadás érte felhőalapú rendszereinek egy részét, és sajtóinformációk szerint a támadók akár több száz gigabájtnyi adatot is megszerezhettek. A testület hangsúlyozta, hogy a belső rendszerek nem sérültek, a történtek kivizsgálása azonban még tart.

2026. 03. 30. 15:52
Az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt, a Berlaymont épületnél Fotó: AFP
Az Európai Bizottság kibertámadást észlelt saját felhő-infrastruktúrájában, miután hekkerek adatlopást jelentettek – számolt be róla a TechCrunch és a BleepingComputer. A bizottság szóvivője, Thomas Regnier megerősítette, hogy a támadás a felhőalapú rendszerek egy részét érintette, ugyanakkor hangsúlyozta: a belső rendszerek nem sérültek. Mint mondta, az incidenst gyorsan észlelték, azonnali intézkedéseket hoztak, és sikerült megfékezni a támadást. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van – írja az Origo.

Az Európai Bizottság épülete Brüsszelben Fotó: AFP

A bizottság tájékoztatása szerint a behatolás a Europa.eu platform mögött álló felhő-infrastruktúrát érintette, amely a szervezet online felületeinek jelentős adatállományát kezeli.

A beszámolók alapján a támadás legalább egy, az Európai Bizottsághoz köthető Amazon Web Services (AWS) fiókot érinthetett. A legfrissebb információk szerint a támadók több mint 350 gigabájtnyi adatot – köztük adatbázisokat – szerezhettek meg, és ezt képernyőképekkel is igyekeztek alátámasztani.

Egyelőre nem világos, pontosan milyen adatok kerültek ki, ugyanakkor az elkövetők azt állították, nem kívánják zsarolni a bizottságot, viszont a megszerzett információkat később nyilvánosságra hozhatják.

Az Amazon közben közölte, hogy saját rendszereiben nem észleltek rendellenességet, szolgáltatásaik zavartalanul működnek.

Nem ez az első hasonló eset: a bizottság februárban már beszámolt egy adatvédelmi incidensről, amely a dolgozók eszközeinek kezelésére használt rendszer feltöréséhez kapcsolódott. Az utóbbi időben több európai intézményt is célba vettek kibertámadásokkal.

A történtek különösen érzékeny időszakban történtek, hiszen az Európai Unió nemrég új, szigorúbb kiberbiztonsági szabályozást kezdeményezett a kritikus infrastruktúrák védelmének erősítésére.

Borítókép: Az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt, a Berlaymont épületnél (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
