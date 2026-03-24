Razziákat tartottak a berlini gyújtogatás ügyében, amely miatt több tízezer otthonban nem volt áram

A német rendőrség házkutatásokat hajtott végre Berlinben és több tartományban a berlini technológiai park áramellátását érő szélsőbaloldali támadással összefüggésben – közölte kedden a berlini főügyészség.

Forrás: MTI2026. 03. 24. 14:35
2025. szeptember 11. Két nappal a délkelet-berlini villanyoszlopok elleni gyújtogatás után az Adlershof Technológiai Park még mindig nem tudta újraindítani a működését Fotó: MTI/EPA/Britta Pedersen
A berlini főügyészség szóvivője közölte, hogy a rendőrség a tavaly szeptemberi, Adlershof közelében történt gyújtogatás ügyében folytat nyomozást, ennek részeként tartották a mostani házkutatásokat is. A támadás során több tízezer ember maradt áram nélkül, és több millió eurós kár keletkezett, írja az MTI.

Hat hónappal a berlini Adlershof Technológiai Park áramellátásánál történt gyújtogatás után a rendőrség razziát indított a gyanúsítottak ellen (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Soeren Stache)

Kedd reggel a rendőrök 17 helyszínen – Berlinben, valamint Brandenburg, Hamburg és Észak-Rajna-Vesztfália tartományban – kutattak át lakásokat és egyéb ingatlanokat. Az akcióban mintegy 500 rendőr vett részt. Több berlini lakóház előtt maszkos rendőrök álltak, a Wedding negyedben pedig nyomkereső kutyával is átvizsgáltak egy épületet. A rendőrök földszinti helyiségeket és irodákat kutatták át, és laptopokat foglaltak le.

Iris Spranger, Berlin belügyi szenátora hangsúlyozta: a hatóságok minden nyomot alaposan kivizsgálnak. Hozzátette, hogy a kritikus infrastruktúra elleni támadás a város egészének biztonságát érinti, és ezt nem fogják eltűrni.

09 September 2025, Berlin: The moon shines over a poorly lit office building in Adlershof. Due to an arson attack on two electricity pylons, there was a widespread power outage in south-east Berlin. Around 43,000 households and 3,000 companies were initially affected. Repair work is continuing. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa (Photo by BERND VON JUTRCZENKA / dpa Picture-Alliance via AFP)
2025. szeptember 9., Berlin: Adlershofban két villanyoszlop gyújtogatása miatt széles körű áramszünet volt Délkelet-Berlinben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Az Adlershof negyedében levő technológiai park áramellátását ért támadás során az elkövetők felgyújtottak egy kábelhidat a Teltow-csatornánál. A támadás miatt 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram, és a szolgáltatást csak öt nap múlva tudták az egész városban helyreállítani.

Elkövetőként az úgynevezett Vulkán csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett egy levélben, amely az „Elvágni a hatalmon lévők energiaszolgáltatását” címet viselte.

