Razziákat tartottak a berlini gyújtogatás ügyében, amely miatt több tízezer otthonban nem volt áram

Kedd reggel a rendőrök 17 helyszínen – Berlinben, valamint Brandenburg, Hamburg és Észak-Rajna-Vesztfália tartományban – kutattak át lakásokat és egyéb ingatlanokat. Az akcióban mintegy 500 rendőr vett részt. Több berlini lakóház előtt maszkos rendőrök álltak, a Wedding negyedben pedig nyomkereső kutyával is átvizsgáltak egy épületet. A rendőrök földszinti helyiségeket és irodákat kutatták át, és laptopokat foglaltak le.

Iris Spranger, Berlin belügyi szenátora hangsúlyozta: a hatóságok minden nyomot alaposan kivizsgálnak. Hozzátette, hogy a kritikus infrastruktúra elleni támadás a város egészének biztonságát érinti, és ezt nem fogják eltűrni.

2025. szeptember 9., Berlin: Adlershofban két villanyoszlop gyújtogatása miatt széles körű áramszünet volt Délkelet-Berlinben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Az Adlershof negyedében levő technológiai park áramellátását ért támadás során az elkövetők felgyújtottak egy kábelhidat a Teltow-csatornánál. A támadás miatt 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram, és a szolgáltatást csak öt nap múlva tudták az egész városban helyreállítani.

Elkövetőként az úgynevezett Vulkán csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett egy levélben, amely az „Elvágni a hatalmon lévők energiaszolgáltatását” címet viselte.