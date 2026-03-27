Súlyos a helyzet: milliárdokat kérhet Irán az áthaladásért a Hormuzi-szorosban

Egyes értesülések szerint a hajók akár 2 millió dollárt is fizethetnek a biztonságos áthaladásért, bár ezt nem minden érintett erősítette meg. Az engedélyezési folyamat államközi egyeztetéseken alapul: a hajók egy azonosító kódot sugároznak, miközben az iráni hatóságok ellenőrzik a dokumentumokat, a rakomány rendeltetési helyét és a legénység adatait. Az útvonal teljes egészében iráni felségvizeken halad, ami lehetőséget ad a közvetlen felügyeletre.

– írja a Financial Times.

President Donald Trump extended his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz until April 6 https://t.co/mH5nwlBkls — Bloomberg (@business) March 26, 2026

A szoros földrajzi adottságai — keskeny átmérője, kanyargós vonalvezetése és az iráni oldalon húzódó hegyvidék — kedveznek a katonai ellenőrzésnek. Eközben az Egyesült Államok részéről Donald Trump is nyomást gyakorol a szoros megnyitása érdekében, és szövetségeseit is arra ösztönzi, hogy biztosítsák a hajóforgalmat. Irán történelmi példákkal támasztja alá a díjfizetés lehetőségét, és akár évi 70–80 milliárd dolláros bevételt is elképzelhetőnek tart. Mindez azonban komoly nemzetközi jogi kérdéseket vet fel, mivel egy part menti állam ugyan szabályozhatja a forgalmat biztonsági okokból, de nem akadályozhatja az ártatlan áthaladást, és nem alkalmazhat megkülönböztetést más országok hajóival szemben.