Súlyos a helyzet: milliárdokat kérhet Irán az áthaladásért a Hormuzi-szorosban

Irán jelezte, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat a jövőben szigorúbban ellenőrizné, és csak az általa „nem ellenségesnek” minősített hajók számára biztosítaná az áthaladást, előzetes egyeztetés mellett. Teherán közlése szerint az Egyesült Államokhoz, Izraelhez vagy más, Irán elleni műveletekben részt vevő államokhoz köthető hajók nem tartoznának ebbe a körbe. Irán azt is közölte, hogy a szoros feletti ellenőrzését szuverenitási kérdésnek tekinti, és nem zárja ki, hogy a jelenlegi korlátozásokat hosszabb távon is fenntartja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 23:02
Teherhajó (Fotó: AFP)
A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú szerepet tölt be a globális energiakereskedelemben: a konfliktus előtt a világ olajexportjának mintegy ötöde haladt át rajta, napi átlagban 135 hajóval. A harcok kirobbanása óta azonban a forgalom szinte összeomlott, március első 25 napjában 97 százalékos visszaesést regisztráltak. Az áthaladó hajók többsége jelenleg kínai, indiai vagy Öböl menti tulajdonban van, és több esetben a szankciók által érintett, úgynevezett „sötét flottához” tartozik – számolt be róla az Origo.

Irán egy új, engedélyhez kötött hajózási rendszer bevezetésére készül a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)

Egyes értesülések szerint a hajók akár 2 millió dollárt is fizethetnek a biztonságos áthaladásért, bár ezt nem minden érintett erősítette meg. Az engedélyezési folyamat államközi egyeztetéseken alapul: a hajók egy azonosító kódot sugároznak, miközben az iráni hatóságok ellenőrzik a dokumentumokat, a rakomány rendeltetési helyét és a legénység adatait. Az útvonal teljes egészében iráni felségvizeken halad, ami lehetőséget ad a közvetlen felügyeletre.

– írja a Financial Times.

A szoros földrajzi adottságai — keskeny átmérője, kanyargós vonalvezetése és az iráni oldalon húzódó hegyvidék — kedveznek a katonai ellenőrzésnek. Eközben az Egyesült Államok részéről Donald Trump is nyomást gyakorol a szoros megnyitása érdekében, és szövetségeseit is arra ösztönzi, hogy biztosítsák a hajóforgalmat. Irán történelmi példákkal támasztja alá a díjfizetés lehetőségét, és akár évi 70–80 milliárd dolláros bevételt is elképzelhetőnek tart. Mindez azonban komoly nemzetközi jogi kérdéseket vet fel, mivel egy part menti állam ugyan szabályozhatja a forgalmat biztonsági okokból, de nem akadályozhatja az ártatlan áthaladást, és nem alkalmazhat megkülönböztetést más országok hajóival szemben.

A kialakult helyzetre reagálva az Egyesült Arab Emírségek egy többnemzetiségű tengeri erő felállítását sürgeti, amelynek célja a szoros újranyitása és a hajóforgalom biztosítása. A kezdeményezés a hajók védelmét és kíséretét szolgálná az iráni fenyegetésekkel szemben, és az Emirátusok saját haditengerészetével is részt venne benne, miközben széles nemzetközi együttműködést próbál kialakítani.

A háttérben az a felismerés áll, hogy haditengerészeti jelenlét nélkül nehéz helyreállítani a szabad áthaladást. Az Emirátusok Bahreinnel együtt ENSZ-felhatalmazást is igyekszik szerezni, bár ezt Oroszország és Kína akadályozhatja. Jelenleg Bahrein az egyetlen Öböl menti ország, amely nyíltan támogatja a tervet, miközben a térség államai megosztottak: egyszerre igyekeznek elkerülni az eszkalációt és nyomást gyakorolni Iránra, valamint tartanak attól, hogy az Egyesült Államok esetleg váratlanul kivonul.

Irán a szorost stratégiai eszközként használja, ezért kevés oka van annak megnyitására. 

A helyzet hosszabb távon a szállítási útvonalak átrendeződéséhez vezethet: az érintett országok alternatív megoldásokat, például csővezetékeket és vasúti kapcsolatokat mérlegelnek, miközben Omán a biztonságos áthaladás feltételeinek megteremtésén dolgozik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
