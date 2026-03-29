Párizsrendőrségterror

Párizs: újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe a meghiúsított pokolgépes merénylet miatt

Két újabb gyanúsítottat őrizetbe vettek vasárnapra virradóra a Bank of America párizsi központja elleni meghiúsított merényletkísérlettel kapcsolatos nyomozás során. Ezt jelentette be a francia országos terrorellenes ügyészség (PNAT).

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 29. 17:41
Rendőrök a helyszínen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szombat hajnalban a helyszínen őrizetbe vett fiatalkorú őrizetét pedig meghosszabbították – erősítette meg a vádhatóság a Le Parisien című napilap értesülését. Jelenleg így hárman vannak őrizetben a párizsi merényletkísérlettel kapcsolatban, amelyről Laurent Nunez francia belügyminiszter szombat este azt mondta, hogy kapcsolatba hozható a közel-keleti háborúval.

Photo illustration of the back of a municipal police officer wearing a uniform with the inscription Police Municipale in Paris France on March 26, 2026. (Photo by Bastien Ohier / Hans Lucas via AFP) Párizs
A párizsi merényletkísérlet miatt újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe
(Fotó: AFP)

A rendőrök szombat hajnalban vettek őrizetbe egy férfit, aki a francia főváros északnyugati részén, a Bank of America párizsi központja előtt helyezett el házi készítésű gyújtóbombát, amelyet éppen működésbe akart hozni. Volt vele egy másik férfi is, aki a rendőrök érkezésekor futva elmenekült. A robbanószerkezet egy ötliteres, feltételezhetően gyúlékony folyadékot tartalmazó tartályból és gyújtószerkezetből állt.

Az első információk szerint a két férfi gyalog érkezett az amerikai bankintézmény elé. Míg az első letette az eszközt, a második hátralépett, hogy fényképeket vagy videót készítsen a mobiljával.

Az ügyészség az elsődleges értesülésekből azt a következtetést vonta le, hogy a merényletkísérlet oka terrorizmus volt. 

A PNAT megerősítette, hogy tettenérés történt, és a vizsgálatot a párizsi bűnügyi rendőrségre és a Belbiztonsági Főigazgatóságra (DGSI) bízták.

A merényletkísérlet hajnali fél négy tájban történt Párizs VIII. kerületében, a Boétie utcában, az elnöki hivatal és kormányzati intézmények közelében. 

A szombaton őrizetbe vett fiatalkorút – aki szenegáli állampolgárnak mondta magát – rendőrségi információ szerint a Snapchat alkalmazáson keresztül toborozták, és 600 eurót ígértek neki a művelet végrehajtásáért.

Laurent Nunez szombat este arról beszélt, hogy hasonlóságokat lát a merényletkísérlet és az elmúlt napokban más európai országokban végrehajtott műveletek között, amelyeket a francia hatóságok szerint egy, az iráni Forradalmi Gárdához közel állónak tartott kis csoport vállalt magára.

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy bár nem tudja pontosan megmondani, ki volt a megbízó, az a gyanú, hogy egy iráni proxyszervezet által végrehajtott akció történt. A BFMTV hírtelevízióban a belügyminiszter közölte, hogy az ügy hasonló akciókra emlékeztet, amelyeket más európai országokban – Hollandiában, Belgiumban és az Egyesült Királyságban – hajtottak végre.

Borítókép: Rendőrök a párizsi robbantási kísérlet helyszínén (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Stirlitz, Bond meg a „hős”

Bayer Zsolt avatarja

Bond vagyok, Bence Bond. A valóságot rázva és keverve szeretem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.