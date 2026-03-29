Párizs: újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe a meghiúsított pokolgépes merénylet miatt

A szombat hajnalban a helyszínen őrizetbe vett fiatalkorú őrizetét pedig meghosszabbították – erősítette meg a vádhatóság a Le Parisien című napilap értesülését. Jelenleg így hárman vannak őrizetben a párizsi merényletkísérlettel kapcsolatban, amelyről Laurent Nunez francia belügyminiszter szombat este azt mondta, hogy kapcsolatba hozható a közel-keleti háborúval.
A rendőrök szombat hajnalban vettek őrizetbe egy férfit, aki a francia főváros északnyugati részén, a Bank of America párizsi központja előtt helyezett el házi készítésű gyújtóbombát, amelyet éppen működésbe akart hozni. Volt vele egy másik férfi is, aki a rendőrök érkezésekor futva elmenekült. A robbanószerkezet egy ötliteres, feltételezhetően gyúlékony folyadékot tartalmazó tartályból és gyújtószerkezetből állt.
Az első információk szerint a két férfi gyalog érkezett az amerikai bankintézmény elé. Míg az első letette az eszközt, a második hátralépett, hogy fényképeket vagy videót készítsen a mobiljával.
Az ügyészség az elsődleges értesülésekből azt a következtetést vonta le, hogy a merényletkísérlet oka terrorizmus volt.
A PNAT megerősítette, hogy tettenérés történt, és a vizsgálatot a párizsi bűnügyi rendőrségre és a Belbiztonsági Főigazgatóságra (DGSI) bízták.
A merényletkísérlet hajnali fél négy tájban történt Párizs VIII. kerületében, a Boétie utcában, az elnöki hivatal és kormányzati intézmények közelében.
A szombaton őrizetbe vett fiatalkorút – aki szenegáli állampolgárnak mondta magát – rendőrségi információ szerint a Snapchat alkalmazáson keresztül toborozták, és 600 eurót ígértek neki a művelet végrehajtásáért.
Laurent Nunez szombat este arról beszélt, hogy hasonlóságokat lát a merényletkísérlet és az elmúlt napokban más európai országokban végrehajtott műveletek között, amelyeket a francia hatóságok szerint egy, az iráni Forradalmi Gárdához közel állónak tartott kis csoport vállalt magára.
A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy bár nem tudja pontosan megmondani, ki volt a megbízó, az a gyanú, hogy egy iráni proxyszervezet által végrehajtott akció történt. A BFMTV hírtelevízióban a belügyminiszter közölte, hogy az ügy hasonló akciókra emlékeztet, amelyeket más európai országokban – Hollandiában, Belgiumban és az Egyesült Királyságban – hajtottak végre.
Borítókép: Rendőrök a párizsi robbantási kísérlet helyszínén (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!