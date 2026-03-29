Párizs: újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe a meghiúsított pokolgépes merénylet miatt

A szombat hajnalban a helyszínen őrizetbe vett fiatalkorú őrizetét pedig meghosszabbították – erősítette meg a vádhatóság a Le Parisien című napilap értesülését. Jelenleg így hárman vannak őrizetben a párizsi merényletkísérlettel kapcsolatban, amelyről Laurent Nunez francia belügyminiszter szombat este azt mondta, hogy kapcsolatba hozható a közel-keleti háborúval.

A párizsi merényletkísérlet miatt újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe

(Fotó: AFP)

A rendőrök szombat hajnalban vettek őrizetbe egy férfit, aki a francia főváros északnyugati részén, a Bank of America párizsi központja előtt helyezett el házi készítésű gyújtóbombát, amelyet éppen működésbe akart hozni. Volt vele egy másik férfi is, aki a rendőrök érkezésekor futva elmenekült. A robbanószerkezet egy ötliteres, feltételezhetően gyúlékony folyadékot tartalmazó tartályból és gyújtószerkezetből állt.

Az első információk szerint a két férfi gyalog érkezett az amerikai bankintézmény elé. Míg az első letette az eszközt, a második hátralépett, hogy fényképeket vagy videót készítsen a mobiljával.

Az ügyészség az elsődleges értesülésekből azt a következtetést vonta le, hogy a merényletkísérlet oka terrorizmus volt.

A PNAT megerősítette, hogy tettenérés történt, és a vizsgálatot a párizsi bűnügyi rendőrségre és a Belbiztonsági Főigazgatóságra (DGSI) bízták.

"Clearly A Concerted Effort": Foiled Terror Attack At BofA's Paris HQ Tied To Mideast War, France Says. Translation: Iran tried to bomb Bank of America HQ in Paris. https://t.co/qo6PKvBMnz — PatriotJosh (@Patriot_Josh11) March 29, 2026

A merényletkísérlet hajnali fél négy tájban történt Párizs VIII. kerületében, a Boétie utcában, az elnöki hivatal és kormányzati intézmények közelében.

A szombaton őrizetbe vett fiatalkorút – aki szenegáli állampolgárnak mondta magát – rendőrségi információ szerint a Snapchat alkalmazáson keresztül toborozták, és 600 eurót ígértek neki a művelet végrehajtásáért.

Laurent Nunez szombat este arról beszélt, hogy hasonlóságokat lát a merényletkísérlet és az elmúlt napokban más európai országokban végrehajtott műveletek között, amelyeket a francia hatóságok szerint egy, az iráni Forradalmi Gárdához közel állónak tartott kis csoport vállalt magára.

French prosecutors opened a terror investigation Saturday after a man was arrested trying to ignite an explosive device outside Bank of America's Paris headquarters around 3:25 a.m., French outlet Le Parisien reported.#France #Paris #TerrorInvestigation #BankOfAmerica pic.twitter.com/fP3Fdd50aX — Barlaman Today (@BarlamanToday) March 29, 2026

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy bár nem tudja pontosan megmondani, ki volt a megbízó, az a gyanú, hogy egy iráni proxyszervezet által végrehajtott akció történt. A BFMTV hírtelevízióban a belügyminiszter közölte, hogy az ügy hasonló akciókra emlékeztet, amelyeket más európai országokban – Hollandiában, Belgiumban és az Egyesült Királyságban – hajtottak végre.

French police stopped a suspected terror plot targeting a Bank of America branch in Paris, neutralizing a suspect before two improvised explosive devices could be detonated.



A second suspect fled and remains at large.pic.twitter.com/2OmzkjN4xb — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) March 29, 2026

Borítókép: Rendőrök a párizsi robbantási kísérlet helyszínén (Fotó: AFP)