Szijjártó Péter: Egyre nyíltabb az ukrán beavatkozás a magyar választásba

A miniszter kiemelte: az ukrán külügyminiszter már nyíltan beszélt arról, hogy várják a Tisza Párt győzelmét a magyar választáson.

Ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás: olajblokád, energiablokád, halálos fenyegetés, lehallgatás, ukrán kémnek beszervezett tiszás informatikus, megbukó hősrendőr-sztori, ma pedig az ukrán külügyminiszter nem bírta tovább és elmondta: nagyon várják, hogy a Tisza Párt nyerjen a választáson, mert akkor lesz huszadik szankciós csomag, megkapják a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és jöhetnek az EU-ba

– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.

Ezt jelentené a Tisza Párt győzelme: Magyarország belesodródása a háborúba, a magyar emberek pénzének elküldése Ukrajnába és ukrán EU-tagság. Andrij Szibiha külügyminiszter ma mindezt elmondta. Ne hagyjuk, hogy az ukránok döntsenek a jövőnkről!!!

– írta Szijjártó Péter.