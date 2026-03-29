Szijjártó Péter a közösségi oldalán arról írt, hogy a választások közeledtével egyre nyíltabbá válik az ukrán beavatkozás. Bejegyzésében több eseményt is felsorolt, amelyek ezt a folyamatot jelzik.
Szijjártó Péter: Egyre nyíltabb az ukrán beavatkozás a magyar választásba
A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán fél egyre egyértelműbben fogalmaz a magyar választások kapcsán, és nyíltan beszél arról, milyen eredményt vár.
A miniszter kiemelte: az ukrán külügyminiszter már nyíltan beszélt arról, hogy várják a Tisza Párt győzelmét a magyar választáson.
Ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás: olajblokád, energiablokád, halálos fenyegetés, lehallgatás, ukrán kémnek beszervezett tiszás informatikus, megbukó hősrendőr-sztori, ma pedig az ukrán külügyminiszter nem bírta tovább és elmondta: nagyon várják, hogy a Tisza Párt nyerjen a választáson, mert akkor lesz huszadik szankciós csomag, megkapják a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és jöhetnek az EU-ba
– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.
Ezt jelentené a Tisza Párt győzelme: Magyarország belesodródása a háborúba, a magyar emberek pénzének elküldése Ukrajnába és ukrán EU-tagság. Andrij Szibiha külügyminiszter ma mindezt elmondta. Ne hagyjuk, hogy az ukránok döntsenek a jövőnkről!!!
– írta Szijjártó Péter.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!