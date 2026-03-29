Szijjártó PéterUkrajnaAndrij SzibihaválasztásMagyarország

Szijjártó Péter: Egyre nyíltabb az ukrán beavatkozás a magyar választásba

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán fél egyre egyértelműbben fogalmaz a magyar választások kapcsán, és nyíltan beszél arról, milyen eredményt vár.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 14:06
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter a közösségi oldalán arról írt, hogy a választások közeledtével egyre nyíltabbá válik az ukrán beavatkozás. Bejegyzésében több eseményt is felsorolt, amelyek ezt a folyamatot jelzik.

Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A miniszter kiemelte: az ukrán külügyminiszter már nyíltan beszélt arról, hogy várják a Tisza Párt győzelmét a magyar választáson.

Ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás: olajblokád, energiablokád, halálos fenyegetés, lehallgatás, ukrán kémnek beszervezett tiszás informatikus, megbukó hősrendőr-sztori, ma pedig az ukrán külügyminiszter nem bírta tovább és elmondta: nagyon várják, hogy a Tisza Párt nyerjen a választáson, mert akkor lesz huszadik szankciós csomag, megkapják a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és jöhetnek az EU-ba

– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter. 

Ezt jelentené a Tisza Párt győzelme: Magyarország belesodródása a háborúba, a magyar emberek pénzének elküldése Ukrajnába és ukrán EU-tagság. Andrij Szibiha külügyminiszter ma mindezt elmondta. Ne hagyjuk, hogy az ukránok döntsenek a jövőnkről!!!

– írta Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
