Tusk embereihez kerülhet az EU-s fegyverpénz

Újabb botrány körvonalazódik Lengyelországban. Kiderült, hogy egy, Donald Tusk szövetségese által vezetett, engedély nélküli lengyel fegyvergyártó cég 2,3 milliárd eurót kaphat az EU védelmi hiteléből (SAFE). A kritikusok szerint ez nem más, mint egy hatalmas üzlet a kormány közelében lévőknek: egy papíron létező, de valódi gyártást nem végző céghez irányíthatják az uniós pénzeket. Az ellenzék korrupciógyanút emleget, és azt állítja, hogy a rendszer lehetőséget ad arra, hogy politikai kapcsolatokon keresztül csatornázzák át a forrásokat. A Tusk-kormány kitart a program mellett, de ez a lengyel adófizetőknek sokba kerülhet.

Sebők Barbara
2026. 03. 23. 21:02
Az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) kedvező feltételekkel biztosít hitelt a tagállamoknak védelmi beruházásokra. Kiderült azonban, hogy a legnagyobb lengyel kedvezményezett egy, a Donald Tusk miniszterelnök pártjához tartozó politikus által vezetett magáncég, amely nem rendelkezik fegyverek és lőszerek gyártására vonatkozó engedéllyel.

A Niezalezna portál szerint az egyik fegyverszállítóként azonosított vállalat, amely részesülni fog a SAFE alapokból, a Polska Amunicja lőszer- és fegyvergyártó cég, amelyet Pawel Poncyljusz, Tusk pártjának volt parlamenti képviselője irányít.

A becslések szerint akár 2,3 milliárd eurót is kaphat az EU SAFE hiteléből 300 000 egység lőszer gyártásához.

A cég azonban jelenleg nem rendelkezik önálló termelési kapacitással, és a Rejestr portál szerint a mindössze hét alkalmazottat foglalkoztató vállalatnak jelenleg nincs gyártóüzeme sem, mivel nem rendelkezik a törvény által előírt engedélyekkel. Bartosz Kownacki, az ellenzéki konzervatív (PiS) képviselő megkeresésére válaszolva Magdalena Roguska belügyminiszter-helyettes megerősítette, hogy a Polska Amunicja csak fegyverkereskedelemre jogosult, gyártani vagy tárolni nem.

Ez azt jelenti, hogy csak közvetítőként működhet. És mégis, ez a közvetítő akár 2,3 milliárd eurót is kaphatott volna!

– írta Kownacki, a PiS korábbi védelmi miniszterhelyettese az X platformon március 20-án.

Poncyljusz szerint nincs semmi szabálytalanság, mert a cég egy nagyobb csoport része, amelyben az államnak is van részesedése. Azt is hangsúlyozta, hogy még a Morawiecki-kormány idején hozták létre.

A wPolsce24 lengyel műsorszolgáltató szerint a cég a Tusk-kormány kinevezéséig állami tulajdonban volt, de 2024-ben magántulajdonba került, és ezt követően Poncyljusz lett a vezető. Ugyanez a műsorszolgáltató februárban megpróbálta megtalálni a cég varsói irodáját. A wPolsce24 szerint 

ezen a varsói címen nem volt iroda, sőt még a cégnek sincs nyoma.

Tobiasz Bochenski, a PiS európai parlamenti képviselője és Jacek Ozdoba jelentette az ügyet a lengyel korrupcióellenes ügynökségnek.

„Nem szabad olyan helyzetbe kerülnünk, ahol a kormány gyakorlatilag privatizál egy céget, majd hatalmas szerződéseket irányít maga felé” – mondta Bochenski.

Ez egy újabb uniós finanszírozási botrány lehet, amely a járvány utáni vendéglátós támogatások ügyére emlékeztet. Akkor kiderült, hogy a kormánypárthoz köthető rokonok és barátok is nagy hasznot húztak

– érvelt Ozdoba. A PiS parlamenti frakciójának vezetője, Mariusz Blaszczak volt védelmi miniszter azt mondta: „A SAFE-finanszírozás átláthatatlansága elegendő indokot szolgáltatott Nawrocki elnöknek a programról szóló törvényjavaslat elutasítására.” A Donald Tusk miniszterelnök vezette lengyel balközép kormány azonban úgy döntött, hogy folytatja a SAFE keretében nyújtott 44 milliárd euró értékű hitelfelvételt. Mindez annak ellenére történt, hogy a törvényjavaslatukat az ellenzéki Konzervatívok (PiS) szövetségese, Karol Nawrocki elnök megvétózta.

Karol Nawrocki egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni. 

Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amelyben az szerepel Nawrocki szerint, hogy Brüsszel „önkényesen felfüggeszthetné” a finanszírozást.

Felszólította a kormánykoalíciót, hogy „sürgősen kezdjen el dolgozni” az uniós hitelprogramhoz hasonló, a lengyel jegybank közreműködésével előkészített, a bank aranykészleteire alapozó tervezeten.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
Salvini is kimondta a lényeget!

Bayer Zsolt avatarja

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

