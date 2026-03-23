Az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) kedvező feltételekkel biztosít hitelt a tagállamoknak védelmi beruházásokra. Kiderült azonban, hogy a legnagyobb lengyel kedvezményezett egy, a Donald Tusk miniszterelnök pártjához tartozó politikus által vezetett magáncég, amely nem rendelkezik fegyverek és lőszerek gyártására vonatkozó engedéllyel.

Tusk embereihez kerülhet az EU-s fegyverpénz

A Niezalezna portál szerint az egyik fegyverszállítóként azonosított vállalat, amely részesülni fog a SAFE alapokból, a Polska Amunicja lőszer- és fegyvergyártó cég, amelyet Pawel Poncyljusz, Tusk pártjának volt parlamenti képviselője irányít.

A becslések szerint akár 2,3 milliárd eurót is kaphat az EU SAFE hiteléből 300 000 egység lőszer gyártásához.

A cég azonban jelenleg nem rendelkezik önálló termelési kapacitással, és a Rejestr portál szerint a mindössze hét alkalmazottat foglalkoztató vállalatnak jelenleg nincs gyártóüzeme sem, mivel nem rendelkezik a törvény által előírt engedélyekkel. Bartosz Kownacki, az ellenzéki konzervatív (PiS) képviselő megkeresésére válaszolva Magdalena Roguska belügyminiszter-helyettes megerősítette, hogy a Polska Amunicja csak fegyverkereskedelemre jogosult, gyártani vagy tárolni nem.

Ez azt jelenti, hogy csak közvetítőként működhet. És mégis, ez a közvetítő akár 2,3 milliárd eurót is kaphatott volna!

– írta Kownacki, a PiS korábbi védelmi miniszterhelyettese az X platformon március 20-án.

Szok❗️ Spółka Polska Amunicja, która miała być głównym beneficjentem brukselskiego kredytu nie ma koncesji na wytwarzanie amunicji❗️ https://t.co/7JLN6GUoEf — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) March 20, 2026

Poncyljusz szerint nincs semmi szabálytalanság, mert a cég egy nagyobb csoport része, amelyben az államnak is van részesedése. Azt is hangsúlyozta, hogy még a Morawiecki-kormány idején hozták létre.

A wPolsce24 lengyel műsorszolgáltató szerint a cég a Tusk-kormány kinevezéséig állami tulajdonban volt, de 2024-ben magántulajdonba került, és ezt követően Poncyljusz lett a vezető. Ugyanez a műsorszolgáltató februárban megpróbálta megtalálni a cég varsói irodáját. A wPolsce24 szerint