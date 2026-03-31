Lecsapott az ukrán hadsereg az orosz olajszektorra: kulcskikötők bénultak meg a Balti-tengernél

A finnországi Energia- és Tiszta Levegőkutató Központ (Crea) adatai szerint a támadások által érintett létesítmények kulcsszerepet játszanak az orosz olajexportban: Primorszk a kivitel 22 százalékát, Uszty-Luga a további húsz százalékát adta 2025-ben – derül ki a cikkből.

A csapások hatása azonnal megmutatkozott: március 26-án és 27-én egyetlen hajót sem töltöttek meg olajjal a három balti kikötő egyikében sem. Ilyen kiesésre nem volt példa azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította az ukrajnai invázióját.

A műholdfelvételek és képelemzések súlyos károkat rögzítettek: Primorszkban legalább nyolc tárolótartály megsemmisült vagy megsérült, Uszty-Lugában legalább nyolc tartály rongálódott meg vagy pusztult el, Kirisiben pedig legalább két tárolótartály megsérült.

A NASA FIRMS rendszere több helyszínen is hőnyomokat észlelt, ami azt jelzi, hogy a tüzek a támadások után napokkal is égtek. Primorszkban például még hétfő hajnalban is lángoltak az érintett létesítmények.

Az ukrán fél megerősítette a műveleteket. Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka közölte: március 23. és 28. között hajtották végre az akciót, amelynek célja Oroszország olajcsatornáinak, finomítói kapacitásának és exportinfrastruktúrájának demilitarizálása volt.

Az ukrán hadsereg hangsúlyozta: a kirisi finomító az egyik legnagyobb az országban, és az orosz fegyveres erőket kiszolgáló üzemanyagok előállításában is szerepet játszik.