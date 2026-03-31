Lecsapott az ukrán hadsereg az orosz olajszektorra: kulcskikötők bénultak meg a Balti-tengernél

Ukrajna több hullámban támadta az orosz olajexport egyik legfontosabb központját a Balti-tenger térségében, súlyos károkat okozva kikötőkben és finomítókban. A csapások átmenetileg az export jelentős részét is megbénították.

2026. 03. 31. 17:10
Primorszkban legalább nyolc tárolótartály megsemmisült vagy megsérült (Fotó: AFP)
Ukrajna az elmúlt héten több támadást is végrehajtott Oroszország kulcsfontosságú olajipari létesítményei ellen a Balti-tenger térségében – számolt be róla a BBC Verify műholdfelvételek és ellenőrzött videók alapján. A beszámoló szerint március 23. óta legalább három létesítményt értek csapások a leningrádi régióban, Szentpétervár közelében, mintegy nyolcszáz kilométerre az ukrán határtól. A támadások érintették az orosz olajexport szempontjából kiemelt jelentőségű kikötőket és finomítókat – írja az Origo a BBC cikke alapján.

Fotó: AFP

A finnországi Energia- és Tiszta Levegőkutató Központ (Crea) adatai szerint a támadások által érintett létesítmények kulcsszerepet játszanak az orosz olajexportban: Primorszk a kivitel 22 százalékát, Uszty-Luga a további húsz százalékát adta 2025-ben – derül ki a cikkből.

A csapások hatása azonnal megmutatkozott: március 26-án és 27-én egyetlen hajót sem töltöttek meg olajjal a három balti kikötő egyikében sem. Ilyen kiesésre nem volt példa azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította az ukrajnai invázióját.

A műholdfelvételek és képelemzések súlyos károkat rögzítettek: Primorszkban legalább nyolc tárolótartály megsemmisült vagy megsérült, Uszty-Lugában legalább nyolc tartály rongálódott meg vagy pusztult el, Kirisiben pedig legalább két tárolótartály megsérült.

A NASA FIRMS rendszere több helyszínen is hőnyomokat észlelt, ami azt jelzi, hogy a tüzek a támadások után napokkal is égtek. Primorszkban például még hétfő hajnalban is lángoltak az érintett létesítmények.

Az ukrán fél megerősítette a műveleteket. Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka közölte: március 23. és 28. között hajtották végre az akciót, amelynek célja Oroszország olajcsatornáinak, finomítói kapacitásának és exportinfrastruktúrájának demilitarizálása volt.

Az ukrán hadsereg hangsúlyozta: a kirisi finomító az egyik legnagyobb az országban, és az orosz fegyveres erőket kiszolgáló üzemanyagok előállításában is szerepet játszik.

A Reuters számításai szerint a támadások következtében Oroszország az olajexport-kapacitásának legalább negyven százaléka ideiglenesen kiesett. A Crea ugyanakkor arra is rámutatott: az árak emelkedése – részben az Irán körüli konfliktus miatt – továbbra is jelentős bevételeket biztosít Moszkvának, amely március utolsó három hetében mintegy 7,1 milliárd fontot keresett olajexportból.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: szövetségeseik arra kérték Kijevet, mérsékelje az orosz energiaszektor elleni támadásokat a globális energiapiac stabilitása érdekében. Hozzátette: ezek csak akkor maradnak el, ha Oroszország leáll az ukrán energiarendszer elleni csapásokkal.

Elemzők szerint a háttérben gazdasági megfontolások húzódnak meg. Egy brit hírszerző cég szakértője szerint Kijev célja az orosz energiaszektor bevételeinek visszafogása lehet, ugyanakkor egyre valószínűbb, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Ukrajnára a támadások mérséklése érdekében, az olajárak stabilizálása miatt.

 

Borítókép: Primorszkban legalább nyolc tárolótartály megsemmisült vagy megsérült (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
