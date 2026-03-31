Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Hormuzi-szorosNetanjahuTrump

Erre senki nem számított: Trump elnök bejelentése fordulatot hozott a háborúban

A közel-keleti konfliktus fordulóponthoz érkezett. Miközben az Egyesült Államok több ezer katonát vezényelt a térségbe, Trump elnök bejelentette, hogy jelentős előrelépés történt a tárgyalásokon és hajlandó lenne lezárni az Irán elleni háborút a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 11:08
Benjamin Netanjahu és Donald Trump Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a háborús célok felét már elérték, Donald Trump amerikai elnök pedig bejelentette, hogy jelentős előrelépés történt az iráni vezetéssel folytatott tárgyalásokon. A The Times of Israel információi szerint Trump elnök hajlandó lezárni az Irán elleni háborút a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is.

Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Fotó: AFP

A közel-keleti konfliktus fordulóponthoz érkezett. Miközben a katonai műveletek folytatódnak, egyre erőteljesebb diplomáciai manőverek is kirajzolódnak a háttérben. Trump elnök a hírek szerint közölte tanácsadóival, hogy hajlandó lezárni a hadjáratot akkor is, ha a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros nem nyílik meg azonnal, és annak újranyitását egy későbbi, összetett műveletre bízná. A döntés mögött az a felismerés áll, hogy a szoros újranyitása túlságosan elnyújtaná a hadműveletet a korábban kitűzött négy-hat hetes időkereten felül – számolt be a Wall Street Journal amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva. 

Trump ezért inkább Irán rakétaképességeinek és haditengerészetének gyengítésére koncentrál, majd ezt követően diplomáciai nyomással próbálná rábírni Teheránt a tengeri útvonal megnyitására.

Az Egyesült Államokban a benzin átlagára hétfőn hároméves csúcsot döntött és átlépte a gallononkénti négydolláros szintet.

Washington az elmúlt napokban több ezer katonát vezényelt a térségbe, ami egy esetleges szárazföldi hadművelet előkészítésére utal. Jelentések szerint ez a stratégiai lépés egyben nyomásgyakorlás is Iránra, hogy elfogadja az amerikai feltételeket. A konfliktus lezárását nehezíti, hogy az iráni vezetés célzott likvidálása megbénította Teherán döntéshozatali folyamatait. Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok jelenleg Mohammad Bagher Ghalibaffal, az iráni parlament elnökével tárgyal, akit keményvonalas politikusként tartanak számon. Ghalibaf – egykori Forradalmi Gárda-parancsnok – befolyása jelentősen nőtt, miután tucatnyi iráni vezetőt likvidáltak a közös amerikai–izraeli műveletek.

Ezzel párhuzamosan Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról beszélt, hogy a háború már túl van a felén – legalábbis a kitűzött katonai célok tekintetében. 

Mint mondta, nem kíván időkeretet szabni a konfliktus lezárásának, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy már több ezer iráni forradalmi gárdistát likvidáltak, és közel állnak az iráni fegyveripar, valamint a nukleáris program teljes felszámolásához. Netanjahu szerint az iráni rezsim már akár belülről is összeomolhat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu