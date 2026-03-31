Erre senki nem számított: Trump elnök bejelentése fordulatot hozott a háborúban

A közel-keleti konfliktus fordulóponthoz érkezett. Miközben a katonai műveletek folytatódnak, egyre erőteljesebb diplomáciai manőverek is kirajzolódnak a háttérben. Trump elnök a hírek szerint közölte tanácsadóival, hogy hajlandó lezárni a hadjáratot akkor is, ha a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros nem nyílik meg azonnal, és annak újranyitását egy későbbi, összetett műveletre bízná. A döntés mögött az a felismerés áll, hogy a szoros újranyitása túlságosan elnyújtaná a hadműveletet a korábban kitűzött négy-hat hetes időkereten felül – számolt be a Wall Street Journal amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva.

Trump ezért inkább Irán rakétaképességeinek és haditengerészetének gyengítésére koncentrál, majd ezt követően diplomáciai nyomással próbálná rábírni Teheránt a tengeri útvonal megnyitására.

Az Egyesült Államokban a benzin átlagára hétfőn hároméves csúcsot döntött és átlépte a gallononkénti négydolláros szintet.