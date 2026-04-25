Az ENSZ a csernobili évforduló előtt figyelmeztetett: az atomenergia csak szigorú garanciákkal maradhat békés eszköz

Dmitrij Csumakov, Oroszország állandó ENSZ-képviselőjének helyettese azt mondta, hogy az ilyen jellegű balesetek fontos leckék a világ számára. „Az emberek hibáznak; megfelelő óvatosság híján bármely technológia veszélyforrássá válhat, a legjobb szándék ellenére is” – közölte.
A minden idők legsúlyosabb nukleáris szerencsétlenségének számító csernobili nukleáris baleset 1986. április 26-án történt, amikor – egy rosszul megtervezett, az üzemviteli és biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával végrehajtott kísérlet miatt – robbanássorozat rázta meg a Szovjetunióhoz tartozó Ukrajna északi részén lévő csernobili atomerőmű 4-es reaktorát.
A katasztrófa több mint nyolcmillió embert tett ki sugárzásnak, több ezren meghaltak, a gyerekek körében pedig jelentősen megemelkedett a leukémiás megbetegedések száma. A robbanás a legmagasabb, hetes szintű besorolást kapta a nukleáris eseményeket rangsoroló skálán; azóta csak a 2011-es fukusimai atombalesetet minősítették így. Az ENSZ közgyűlése 2016-ban nyilvánította április 26-át a csernobili katasztrófa nemzetközi emléknapjává.
