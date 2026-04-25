Magyar Péter kimutatta a foga fehérjét: az elmúlt tíz évre kiterjedő vizsgálattal fenyegette meg a határon túli magyar szervezet vezetőjét

Az ENSZ a csernobili évforduló előtt figyelmeztetett: az atomenergia csak szigorú garanciákkal maradhat békés eszköz

A nukleáris energia békés célú felhasználására szólított fel az ENSZ Közgyűlése pénteken, egy nappal a csernobili atomkatasztrófa 40. évfordulója előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 12:22
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség figyelmeztetése szerint a csernobili atomerőmű fölé emelt védőszerkezet meggyengült Forrás: AFP
António Guterres ENSZ-főtitkár megemlékezett a katasztrófa következményeit – helyi és nemzetközi szinteken – elhárítani igyekvőkről, hangsúlyozva, hogy a baleset ugyanakkor rámutatott az emberben rejlő nagyságra is. 

Csernobil sosem csak egy nemzeti tragédia volt, hanem lecke arról, hogy a nukleáris balesetek a nemzetközi közösséget érintik

– jelentette ki, alapvető fontosságúnak nevezve az országok közötti együttműködést és az információk és tapasztalatok megosztását a biztonságos nukleáris környezet kialakításáért. 

Dmitrij Csumakov, Oroszország állandó ENSZ-képviselőjének helyettese azt mondta, hogy az ilyen jellegű balesetek fontos leckék a világ számára. „Az emberek hibáznak; megfelelő óvatosság híján bármely technológia veszélyforrássá válhat, a legjobb szándék ellenére is” – közölte. 

A minden idők legsúlyosabb nukleáris szerencsétlenségének számító csernobili nukleáris baleset 1986. április 26-án történt, amikor – egy rosszul megtervezett, az üzemviteli és biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával végrehajtott kísérlet miatt – robbanássorozat rázta meg a Szovjetunióhoz tartozó Ukrajna északi részén lévő csernobili atomerőmű 4-es reaktorát. 

A katasztrófa több mint nyolcmillió embert tett ki sugárzásnak, több ezren meghaltak, a gyerekek körében pedig jelentősen megemelkedett a leukémiás megbetegedések száma. A robbanás a legmagasabb, hetes szintű besorolást kapta a nukleáris eseményeket rangsoroló skálán; azóta csak a 2011-es fukusimai atombalesetet minősítették így. Az ENSZ közgyűlése 2016-ban nyilvánította április 26-át a csernobili katasztrófa nemzetközi emléknapjává.

Borítókép: A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség figyelmeztetése szerint a csernobili atomerőmű fölé emelt védőszerkezet meggyengült (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
