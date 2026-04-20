Brüsszelen keresztül olyan jelzés érkezett Kijevből, hogy akár már hétfőn újraindulhat a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós hitelkeret blokkolását – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök. „Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását” – fogalmazott a kormányfő.
Fordulat a Barátság ügyében, az Egyesült Államok nem jutott közös nevezőre Iránnal
Irán és az Egyesült Államok továbbra sem tud zöld ágra vergődni egymással. A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban fontos információt közölt Orbán Viktor miniszterelnök – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Nem sokkal azután, hogy megnyílt, már újra le is zárták a Hormuzi-szorost. Irán nemrég újra a szoros lezárása mellett döntött, a beszámolók szerint pedig a tárgyalások során nem sikerült közelednie a feleknek bizonyos kritikus kérdések tekintetében.
További Külföld híreink
Több helyszínen nyolc gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana állam Shreveport városában vasárnap – közölték a hatóságok. A nyomozásba a shreveporti rendőrség kérésére a Louisiana Állami Rendőrség is bekapcsolódott.
További Külföld híreink
Lemondott posztjáról Jevhen Zsukov, az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője vasárnap a szervezetnek a hat halálos áldozattal járó, előző napi kijevi lövöldözés alatti eljárása miatt. Kijev egyik szupermarketében egy orosz származású férfi túszokat szedett.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!