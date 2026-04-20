orbán viktoriránegyesült államokbarátság

Fordulat a Barátság ügyében, az Egyesült Államok nem jutott közös nevezőre Iránnal

Irán és az Egyesült Államok továbbra sem tud zöld ágra vergődni egymással. A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban fontos információt közölt Orbán Viktor miniszterelnök – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 04. 20. 1:00
Illusztráció (Forrás: AFP)
Brüsszelen keresztül olyan jelzés érkezett Kijevből, hogy akár már hétfőn újraindulhat a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós hitelkeret blokkolását – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök. „Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását” – fogalmazott a kormányfő.

Nem sokkal azután, hogy megnyílt, már újra le is zárták a Hormuzi-szorost. Irán nemrég újra a szoros lezárása mellett döntött, a beszámolók szerint pedig a tárgyalások során nem sikerült közelednie a feleknek bizonyos kritikus kérdések tekintetében. 

Több helyszínen nyolc gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana állam Shreveport városában vasárnap – közölték a hatóságok. A nyomozásba a shreveporti rendőrség kérésére a Louisiana Állami Rendőrség is bekapcsolódott.

Lemondott posztjáról Jevhen Zsukov, az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője vasárnap a szervezetnek a hat halálos áldozattal járó, előző napi kijevi lövöldözés alatti eljárása miatt. Kijev egyik szupermarketében egy orosz származású férfi túszokat szedett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
