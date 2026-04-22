Megkezdődött a Barátság kőolajvezeték feltöltése

Megkezdődött szerdán reggel a Barátság kőolajvezeték nyomásfeltöltése és üzemeltetése ukrán részről Belarusszia irányából, a szállítás várhatóan csütörtök reggel indul újra – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter a közösségi médiában közzétett bejegyzésében, az Ukrtransnafta jelentésére hivatkozva. Az olajáramlás újraindulásával párhuzamosan elhárul az akadály az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelkeret feloldása előtt is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 12:33
Zelenszkij elkötelezte magát a csővezeték javítása mellett röviddel azután, hogy Magyar Péter győzött Forrás: AFP
Mint arról beszámoltuk, egy hirtelen fordulattal Zelenszkij elkötelezte magát a csővezeték javítása mellett röviddel azután, hogy Magyar Péter győzött az április 12-i választásokon. Az olajszállítások körüli hónapok óta tartó vita végére azután került pont, hogy Budapest egyértelművé tette: addig nem járul hozzá az Ukrajnának szánt, kritikus fontosságú kilencvenmilliárd eurós uniós hitel kifizetéséhez, amíg az energiabiztonságunkat veszélyeztető blokád fennáll. 

A szlovák minisztérium most közölte: az állami tulajdonú Transpetrol vállalat azt a hírt kapta ukrán partnerétől, miszerint a Barátság kőolajvezetéken keresztül újraindul a szállítás.

Az ukrán fél rendelkezésükre bocsátotta a szállítás áprilisra vonatkozó ütemtervét is. Robert Fico szlovák miniszterelnök korábban nyílt zsarolással vádolta Volodimir Zelenszkijt, amiért Kijev szándékosan akadályozta a szállítást. A diplomáciai patthelyzetet végül a magyar kormány következetes „olajat a pénzért” politikája oldotta fel, így az EU-nagykövetek szerdai ülésén várhatóan megszületik a döntés a Kijev számára létfontosságú források felszabadításáról.

Az EU vezetői decemberben jóváhagyták a kölcsönt, de Magyarország azóta blokkolta a források folyósítását. A leköszönő magyar kormány vasárnap jelezte, hogy kész feloldani a hitelblokkolást és támogatni Kijev finanszírozását már ezen a héten, amennyiben az olajszállítmányok újraindulnak.

Az EU-nagykövetek várhatóan szerdán vitatják meg a kérdést.

 

Barátság kőolajvezeték: politikai játszma lett az olajszállításból

A kijevi vezetés hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, ám ez a magyarázat időközben összeomlott. A magyar kormány válaszul leállította a dízelolaj szállítását Ukrajna felé. A kormány szerint a politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállalt. Ez különösen súlyos időszakban érte Magyarországot: a Közel-Keleten kirobbanó iráni konfliktus azonnali olajár-emelkedést váltott ki a piacokon. 

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!

–  írta a közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. 

 

Borítókép: António Costa, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
