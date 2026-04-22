Megkezdődött a Barátság kőolajvezeték feltöltése

Mint arról beszámoltuk, egy hirtelen fordulattal Zelenszkij elkötelezte magát a csővezeték javítása mellett röviddel azután, hogy Magyar Péter győzött az április 12-i választásokon. Az olajszállítások körüli hónapok óta tartó vita végére azután került pont, hogy Budapest egyértelművé tette: addig nem járul hozzá az Ukrajnának szánt, kritikus fontosságú kilencvenmilliárd eurós uniós hitel kifizetéséhez, amíg az energiabiztonságunkat veszélyeztető blokád fennáll.

Újraindult a Barátság kőolajvezeték. Fotó: AFP

A szlovák minisztérium most közölte: az állami tulajdonú Transpetrol vállalat azt a hírt kapta ukrán partnerétől, miszerint a Barátság kőolajvezetéken keresztül újraindul a szállítás.

Az ukrán fél rendelkezésükre bocsátotta a szállítás áprilisra vonatkozó ütemtervét is. Robert Fico szlovák miniszterelnök korábban nyílt zsarolással vádolta Volodimir Zelenszkijt, amiért Kijev szándékosan akadályozta a szállítást. A diplomáciai patthelyzetet végül a magyar kormány következetes „olajat a pénzért” politikája oldotta fel, így az EU-nagykövetek szerdai ülésén várhatóan megszületik a döntés a Kijev számára létfontosságú források felszabadításáról.