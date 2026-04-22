Egy német bíboros engedélyezte az azonos nemű párok megáldását

Az új szabályozás szerint azok az elvált hívek is részesülhetnek áldásban, akik polgárilag újraházasodnak. Azok a lelkipásztorok, akik lelkiismereti okból nem kívánják vezetni ezeket a szertartásokat, más papokhoz irányíthatják az érintetteket. Emellett a főegyházmegye képzéseket is indít a „queer-lelkipásztorkodás” témájában.

Marx bíboros kiemelte: az áldás nem jelent szentségi házasságot, ugyanakkor nem is helyezi a párokat az egyház peremére. Éppen ellenkezőleg, célja, hogy az érintettek a közösség teljes jogú tagjaiként legyenek jelen.

Bíborosi állásfoglalás, vatikáni fenntartások

A lépés feszültséget kelt a Vatikán és a német egyház között. A Szentszék korábban egyértelművé tette: nem támogatja az azonos nemű párok megáldásának intézményesített formáit. Victor Manuel Fernández, a Hittani Dikasztérium vezetője hangsúlyozta, hogy a rituális jellegű áldások nem megengedettek.

A kérdésben már korábban is megosztott volt az egyház. Ferenc pápa 2023-ban kiadott iránymutatása ugyan lehetőséget adott egyes áldásokra, de világossá tette: ezek nem hasonlíthatnak házassági szertartásra és nem jelenthetik a kapcsolat hivatalos elismerését.