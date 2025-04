Ferenc pápa szívében otthonra lelt Magyarország

„Emléke örökké szívünkben él” – búcsúzott a húsvéthétfőn reggel elhunyt Ferenc pápától Deák Dániel. A politikai elemző kiemelte: a katolikus egyházfő kifejezetten szerette Magyarországot és a magyar embereket, és hazánkhoz hasonlóan mindig a béke szószólója volt.

Ferenc pápa 2021. szeptember 7-én látogatott először Budapestre, amikor az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét, a Statio Orbist mutatta be. Másodszor 2023. április 28–30. között járt hazánkban, amikor a Kossuth téren celebrált ünnepi misét.

A Vatikánba visszatérve az őt kísérő újságíróknak úgy nyilatkozott: „Szívesen visszatérnék Magyarországra, hogy több időt szenteljek a magyaroknak.”

Ferenc pápa már 2019-ben is kapcsolatba került a magyar hívőkkel, akkor Csíksomlyón mutatott be szentmisét, amely a magyar katolikus közösség egyik legfontosabb Mária-kegyhelye. 2023-as budapesti látogatásán felidézte, hogy még az 1960-as években találkozott először magyarokkal Chilében, a tanulmányai idején. Később, Buenos Aires közelében rendszeresen látogatott egy iskolát, ahol magyar családokkal is kapcsolatba került.