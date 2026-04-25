Lebukott a hamis botoxhálózat: orvosokat és szervezett csoportot kapcsoltak le

Tizennégy embert vettek őrizetbe hamisított gyógyászati készítmények és esztétikai beavatkozásokhoz használt orvosi segédeszközök importja és forgalmazása miatt Észak-Macedóniában – közölte szombaton az ország szervezett bűnözés elleni ügyészsége.

2026. 04. 25. 13:52
A rendőrség korábban közölte: ezek során nagy mennyiségű orvosi készítményt és segédeszközt – töltőanyagokat, botoxot, hialuronsavat –, továbbá 39 285 eurót, 2490 svájci frankot, 26 ezer északmacedón dénárt, egy Porsche személygépkocsit, nagy mennyiségű parfümöt és azok címkéit, mobiltelefonokat, valamint növényi eredetű anyagokat foglaltak le. 

Az ügyben 19 személy ellen indult nyomozás, akiket bűnszervezet létrehozásával, az ipari tulajdonjogok megsértésével, más vállalkozás nevének jogosulatlan használatával, valamint vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak. A feljelentés hat jogi személyre is kiterjed. Az ügyészség szerint az év folyamán hét gyanúsított két bűnözői csoportot hozott létre, amelyekhez később mások is csatlakoztak. 

A csoportok bitolai és szkopjei vállalatokat használtak fedőcégként illegális tevékenységeikhez, és hamisított orvosi készítmények, valamint orvosi eszközök beszerzését szervezték meg. 

A közlemény szerint a csoportok Szerbiából, Dél-Koreából és Törökországból szereztek be hamisított orvosi készítményeket és orvosi eszközöket – köztük botoxot –, amelyeket illegálisan importáltak az országba, majd raktároztak, terjesztettek, értékesítettek és harmadik személyeken alkalmaztak. 

A gyanúsítottak között van egy vámtisztviselő, aki az ügyészség szerint két alkalommal fogadott el kenőpénzt azért, hogy lehetővé tegye az illegális áru vámellenőrzés nélküli bejutását Észak-Macedóniába

Az ügyészség hangsúlyozta, hogy egyes gyanúsítottak annak teljes tudatában végeztek esztétikai beavatkozásokat, hogy olyan gyógyszerekkel és orvosi eszközökkel dolgoznak, amelyeket nem a jogszabályoknak megfelelően importáltak, és amelyekhez nem tartozott az észak-macedón gyógyszer- és orvostechnikai eszközügynökség által kiadott engedély, használati utasítás vagy hivatalos címke. 

Ezzel közvetlenül veszélyeztették az állampolgárok egészségét és életét, és súlyos közveszélyt idéztek elő

 – áll a közleményben. 

A nyomozás kiterjed egyes gyanúsítottak közeli hozzátartozóira is, akik – noha tudtak az illegális tevékenységről – aktívan részt vettek az illegális anyagok és orvosi eszközök beszerzésében, tárolásában és őrzésében.

