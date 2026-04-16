Budanov: Valódi változások nélkül nem térnek haza az ukránok

Az ukránok nem fognak külföldről hazatérni pusztán felhívások vagy hazafias szlogenek miatt. Kiril Budanov szerint ehhez valódi változásokra van szükség az államban – elsősorban biztonsági garanciákra és világos gazdasági kilátásokra.

Fel kell hagynunk minden illúzióval. Senki sem fog csak úgy visszatérni. Az emberek valódi biztonsági garanciákat és szilárd gazdasági alapokat várnak el

– hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy az állampolgárok visszatérése csak akkor lehetséges, ha Ukrajna biztonságossá válik az élet és a munkavállalás szempontjából, valamint megteremti a stabil jövedelmek és a fejlődés feltételeit.