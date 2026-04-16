Azok az ukránok, akik a háború alatt külföldre menekültek, nem fognak sietni haza anélkül, hogy egyértelmű garanciákat kapnának a biztonságra és a stabil gazdasági környezetre – jelentette ki az ukrán elnöki hivatal vezetője. Kirillo Budanov szerint ehhez fundamentális változásokra van szükség – írja a 24TV.
Budanov: Valódi változások nélkül nem térnek haza az ukránok
Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint drasztikus változásokra van szükség Ukrajnában. Kirillo Budanov hangsúlyozta: a hazatéréshez biztonsági garanciákra és stabil gazdaságra van szükség.
Az ukránok nem fognak külföldről hazatérni pusztán felhívások vagy hazafias szlogenek miatt. Kiril Budanov szerint ehhez valódi változásokra van szükség az államban – elsősorban biztonsági garanciákra és világos gazdasági kilátásokra.
Fel kell hagynunk minden illúzióval. Senki sem fog csak úgy visszatérni. Az emberek valódi biztonsági garanciákat és szilárd gazdasági alapokat várnak el
– hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy az állampolgárok visszatérése csak akkor lehetséges, ha Ukrajna biztonságossá válik az élet és a munkavállalás szempontjából, valamint megteremti a stabil jövedelmek és a fejlődés feltételeit.
További Külföld híreink
Budanov szerint az ukránok visszatérésének kulcstényezője a gazdaság átalakulása. Ez a nyersanyagalapú modellről a magas hozzáadott értékű termékek termelése felé való elmozdulást jelenti. Különösen hangsúlyozta az olyan területek fejlesztését, mint a gépészet, valamint a védelmi és technológiai ipar. Ezek azok a területek, amelyek munkahelyeket és gazdasági növekedést biztosíthatnak.
Budanov külön hangsúlyozta az állami beavatkozás csökkentésének szükségességét az üzleti életben.
Az államnak végre fel kell ismernie: ha nem segíti a vállalkozásokat, akkor ne akadályozza őket. Én következetesen támogatom a deregulációt és azt a modellt, ahol a magántulajdon abszolút sérthetetlen
– jelentette ki.
További Külföld híreink
Budanov felhívta a figyelmet a társadalomban a háború alatt változó szerepekre is. Szerinte a férfiak jelentős része a védelemért harcolt vagy dolgozott, míg a nők a hátország és a gazdaság gerincévé váltak.
„A nők voltak azok, akik felelősséget vállaltak, és azzá az alappá váltak, amely összetartja a hátországunkat és a gazdaságunkat. És ezt a számok is bizonyítják” – jegyezte meg.
Budanov szerint Ukrajna csak átfogó megközelítéssel lesz képes visszaküldeni állampolgárait: biztonsági garanciákkal, gazdaságfejlesztéssel, üzleti támogatással és modern technológiák bevezetésével.
Borítókép: Kirillo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!