Budanov: Valódi változások nélkül nem térnek haza az ukránok

Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint drasztikus változásokra van szükség Ukrajnában. Kirillo Budanov hangsúlyozta: a hazatéréshez biztonsági garanciákra és stabil gazdaságra van szükség.

2026. 04. 16. 19:39
Fotó: TARASOV Forrás: NurPhoto
Azok az ukránok, akik a háború alatt külföldre menekültek, nem fognak sietni haza anélkül, hogy egyértelmű garanciákat kapnának a biztonságra és a stabil gazdasági környezetre – jelentette ki az ukrán elnöki hivatal vezetője. Kirillo Budanov szerint ehhez fundamentális változásokra van szükség – írja a 24TV

Budanov szerint változtatni kell a dolgokon, vagy sosem térnek haza az ukránok
Budanov szerint változtatni kell a dolgokon, vagy sosem térnek haza az ukránok 
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az ukránok nem fognak külföldről hazatérni pusztán felhívások vagy hazafias szlogenek miatt. Kiril Budanov szerint ehhez valódi változásokra van szükség az államban – elsősorban biztonsági garanciákra és világos gazdasági kilátásokra.

Fel kell hagynunk minden illúzióval. Senki sem fog csak úgy visszatérni. Az emberek valódi biztonsági garanciákat és szilárd gazdasági alapokat várnak el

– hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy az állampolgárok visszatérése csak akkor lehetséges, ha Ukrajna biztonságossá válik az élet és a munkavállalás szempontjából, valamint megteremti a stabil jövedelmek és a fejlődés feltételeit.

Budanov szerint az ukránok visszatérésének kulcstényezője a gazdaság átalakulása. Ez a nyersanyagalapú modellről a magas hozzáadott értékű termékek termelése felé való elmozdulást jelenti. Különösen hangsúlyozta az olyan területek fejlesztését, mint a gépészet, valamint a védelmi és technológiai ipar. Ezek azok a területek, amelyek munkahelyeket és gazdasági növekedést biztosíthatnak.

Budanov külön hangsúlyozta az állami beavatkozás csökkentésének szükségességét az üzleti életben.

Az államnak végre fel kell ismernie: ha nem segíti a vállalkozásokat, akkor ne akadályozza őket. Én következetesen támogatom a deregulációt és azt a modellt, ahol a magántulajdon abszolút sérthetetlen

– jelentette ki.

Budanov felhívta a figyelmet a társadalomban a háború alatt változó szerepekre is. Szerinte a férfiak jelentős része a védelemért harcolt vagy dolgozott, míg a nők a hátország és a gazdaság gerincévé váltak.

„A nők voltak azok, akik felelősséget vállaltak, és azzá az alappá váltak, amely összetartja a hátországunkat és a gazdaságunkat. És ezt a számok is bizonyítják” – jegyezte meg.

Budanov szerint Ukrajna csak átfogó megközelítéssel lesz képes visszaküldeni állampolgárait: biztonsági garanciákkal, gazdaságfejlesztéssel, üzleti támogatással és modern technológiák bevezetésével. 

Borítókép: Kirillo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu