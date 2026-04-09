Ukrajnával kötött megállapodás miatt áll a bál Bulgáriában

Tovább mélyül a bolgár politikai válság: vitatják Andrej Gjurov ideiglenes miniszterelnök kinevezésének jogszerűségét, aki hosszú távú védelmi és energetikai együttműködésről írt alá megállapodást Ukrajnával. Noha a kabinet feladata az lett volna, hogy lebonyolítsa az előre hozott választásokat és megfékezze az elszabaduló inflációt, túllépte feladatkörét. Emellett kihasználva helyzetét, saját holdudvarát juttatja kulcspozíciókba.

Tütünkov Jordán
2026. 04. 09. 4:06
Gjurov bejelentés nélkül Kijevbe látogatott, ahol tíz évre szóló megállapodást írt alá Ukrajnával Forrás: AFP
Bő két hét múlva, április 19-én újabb előre hozott választásokat tartanak Bulgáriában, ám a politikai légkör egyre feszültebb. Botrányok sora látott napvilágot az elmúlt napokban. Március 26-án Nicholas Emiliou, az Európai Unió Bírósága főtanácsnoka egy hivatalos állásfoglalásban kimondta, hogy Andrej Gjurov bolgár ideiglenes kormányfő 2024-es eltávolítása a Bolgár Nemzeti Bank alelnöki posztjáról jogszerű volt. A háttérben összeférhetetlenségi problémák álltak. Emiliou egyúttal azt is kimondta, hogy Gjurov nem tartozott azon közjogi méltóságok közé, akik ideiglenes miniszterelnökké kinevezhetők. Ennek ellenére Ilijana Jotova mégis kinevezte őt. Deljan Peevszki, a Jogok és Igazságok párt elnöke szerint a főtanácsnoki vélemény intézményi veszélyt jelent a bolgár demokráciára.

Bulgária: áll a bál az Ukrajnával kötött megállapodás miatt

Háborús kockázat fenyegeti Bulgáriát?

Még nagyobb port vert fel, hogy március 30-án Gjurov bejelentés nélkül Kijevbe látogatott, ahol tíz évre szóló megállapodást írt alá Ukrajnával. Az egyezmény a védelem, az energetika és a biztonság területén fogalmaz meg hosszú távú együttműködést, érintve a fegyver- és dróngyártást és a légvédelmi támogatást. Az ukrán média azonban szélesebb stratégiai építkezés részeként tekint a megállapodásra, ugyanis rögzíti Bulgária támogatását Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása mellett.

Kiterjed továbbá egy sürgős konzultációs mechanizmusra is: eszkaláció esetén 24 órán belül közös egyeztetést tart Szófia és Kijev.

Az energetikai együttműködés pedig elsősorban a Bulgárián áthaladó Vertikális Gázfolyosó kiépítését tartalmazza, amelyről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már korábban is beszélt. A korridor ugyanis további gázmennyiségek importálását tenné lehetővé Ukrajna számára a Földközi-tenger felől. Évente akár tízmilliárd köbméter gázt is biztosítana az országnak.

Az ellenzék azonban nem hagyta szó nélkül a bolgár–ukrán megállapodást, különösen annak katonai vonatkozásait vitatja. 

Szlavi Trifonov, a Van ilyen nép párt elnöke az államfőn kérte számon, hogy milyen politikust nevezett ki kormányfőnek. Különösen azt vitatta, hogy Gjurov hatáskörét túllépve írta alá a katonai megállapodást Kijevvel: „a hatalom csúcsán nem egy törvénytelen miniszterelnök áll, hanem a bolgár parlament” – fogalmazott Trifonov az elnöknek címzett levelében. Trifonov azt is kifogásolta, hogy a minisztertanács határozata szerint Bulgária 20 millió dollárnyi pénzügyi hozzájárulást hagyott jóvá Ukrajna számára „kiemelt felszerelések” biztosítására – mondván, hogy egy ilyen kezdeményezés még a parlamenten sem menne át. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Bulgáriának még 2026-os költségvetése sincs.

Hasonló bírálatokat fogalmazott meg Georgi Markov Magyarországon élő alkotmánybíró is. A Pik.bg hírportálon megjelent írásában arra emlékeztetett, hogy az ideiglenes kormány nem köthet nemzetközi szerződéseket és nem vállalhat hosszú távú kötelezettségeket az állam számára. 

A Gjurov–Zelenszkij-megállapodás érvénytelen

– szögezte le. Jotova azonban azt állította, hogy sem a miniszterelnök, sem a védelmi miniszter, sem a külügyminiszter nem tájékoztatta az ukrajnai látogatásról és annak céljáról. Az éles reakció ellenére azonban aligha fogja az államfő lemondatni Gjurovot, hiszen egykor ő maga is szoros kapcsolatban állt a bulgáriai Soros-szervezetekkel.

Gjurov ráadásul az oktatás tekintetében is szorosabbra fűzné a szálakat Ukrajnával: a kormány arra készül, hogy a külföldi nyelvoktatás részeként bevezeti az ukránnyelv-oktatást az iskolákban. 

Kijevben döntés is született arról, hogy ukrán iskolát nyitnak Bulgáriában annak érdekében, hogy az országban élő ukránok megőrizzék ukrán identitásukat. Az sem kizárt, hogy a történelmi tankönyveket is felülírják: megkezdődött ugyanis annak vizsgálata, hogy az ukrán történelem valóban megjelenik-e a bolgár tankönyvekben.

Kijevben egy döntés is született arról, hogy ukrán iskolát nyitnak Bulgáriában

Orosz beavatkozás ellen kér segítséget Bulgária

A Politico brüsszeli hírportál értesülései szerint Szófia az Európai Külügyi Szolgálathoz fordult: olyan együttműködést szeretne, amely segíti az európai biztonsági szolgálatokat abban, hogy közösen felismerjék és elemezzék a külföldről indított, a közvéleményt befolyásoló kampányokat.

Ez a gyakorlatban főként a szomszédos országok – például Moldova – védelmét szolgálja az orosz beavatkozási kísérletekkel szemben.

A bolgár kormány azt is kezdeményezte, hogy az EU indítsa el a gyors reagálási rendszernek nevezett eljárást a vezető közösségi médiaplatformok – köztük a Meta, a Google és a TikTok – számára, hogy azok valós időben észlelhessék és megfékezhessék a kibontakozó dezinformációs kampányokat. Az Európai Bizottság a múlt héten megerősítette, hogy a folyamatot hivatalosan is elindította.

A volt államfőnek kedveznek a felmérések

Az Alpha Research márciusi felmérése szerint egyértelmű erősorrend rajzolódik ki a bolgár politikában az előre hozott választások előtt. 

  • A Rumen Radev volt államfő vezette Progresszív Bulgária koalíció 30,8 százalékkal vezeti a mezőnyt, míg 
  • a Bojko Boriszov irányította GERB–SZDSZ pártszövetség 21,2 százalékon áll. 
  • A neoliberális Folytatjuk a változást–Demokratikus Bulgária koalíció 11,1 százalékra számíthat, 
  • a Mozgalom a Jogokért és Szabadságért támogatottsága 9,8 százalékon áll, 
  • az oroszbarátként számontartott Vazrazsdane pedig 6,9 százalékon. 

Radev továbbra is az előre hozott választások első számú esélyese, ám politikai megítélése korántsem egységes.

Sokan kiábrándultak belőle pártszövetségének elnevezése miatt: a „progresszív” kifejezés a bolgár politikai nyelvben inkább elutasítást, mint lelkesedést vált ki. Radev tisztában van vele, hogy önállóan nem képes parlamenti többséget szerezni. A Boriszov–Peevszki párossal való együttműködést kizárta, és Boriszov is leszögezte, hogy „nem fogunk koalícióra lépni Radevvel. Ő hozta létre a sarlatánokat. Ő mondta Jotovának, hogy nevezze ki Gjurovot, ő nevezte ki a PP–DB kabinetjét”. Radev számára a neoliberális blokk maradt potenciális koalíciós partnerként.

A helyzet pikantériáját növeli, hogy éppen Radev volt az, aki négy évvel ezelőtt államfőként felépítette a liberális oldal két vezető figurájának, Kiril Petkovnak és Aszen Vaszilevnek a politikai karrierjét, amikor helyet adott nekik az ügyvivő kormányban. 

Később azonban politikai alkalmatlanságukra hivatkozva „sarlatánoknak” minősítette őket. Amennyiben a Progresszív Bulgária nem szerzi meg a 121 mandátumot a 240 fős parlamentben, Radev mégis kénytelen lehet velük szövetségre lépni – ami a kritikusok szerint könnyen politikai stratégiájának és hosszú távú célkitűzéseinek kudarcát vetítheti előre.

Borítókép: Andrej Gjurov és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

