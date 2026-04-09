Ukrajnával kötött megállapodás miatt áll a bál Bulgáriában

Bő két hét múlva, április 19-én újabb előre hozott választásokat tartanak Bulgáriában, ám a politikai légkör egyre feszültebb. Botrányok sora látott napvilágot az elmúlt napokban. Március 26-án Nicholas Emiliou, az Európai Unió Bírósága főtanácsnoka egy hivatalos állásfoglalásban kimondta, hogy Andrej Gjurov bolgár ideiglenes kormányfő 2024-es eltávolítása a Bolgár Nemzeti Bank alelnöki posztjáról jogszerű volt. A háttérben összeférhetetlenségi problémák álltak. Emiliou egyúttal azt is kimondta, hogy Gjurov nem tartozott azon közjogi méltóságok közé, akik ideiglenes miniszterelnökké kinevezhetők. Ennek ellenére Ilijana Jotova mégis kinevezte őt. Deljan Peevszki, a Jogok és Igazságok párt elnöke szerint a főtanácsnoki vélemény intézményi veszélyt jelent a bolgár demokráciára.

Bulgária: áll a bál az Ukrajnával kötött megállapodás miatt Fotó: AFP

Háborús kockázat fenyegeti Bulgáriát?

Még nagyobb port vert fel, hogy március 30-án Gjurov bejelentés nélkül Kijevbe látogatott, ahol tíz évre szóló megállapodást írt alá Ukrajnával. Az egyezmény a védelem, az energetika és a biztonság területén fogalmaz meg hosszú távú együttműködést, érintve a fegyver- és dróngyártást és a légvédelmi támogatást. Az ukrán média azonban szélesebb stratégiai építkezés részeként tekint a megállapodásra, ugyanis rögzíti Bulgária támogatását Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása mellett.

Kiterjed továbbá egy sürgős konzultációs mechanizmusra is: eszkaláció esetén 24 órán belül közös egyeztetést tart Szófia és Kijev.

Az energetikai együttműködés pedig elsősorban a Bulgárián áthaladó Vertikális Gázfolyosó kiépítését tartalmazza, amelyről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már korábban is beszélt. A korridor ugyanis további gázmennyiségek importálását tenné lehetővé Ukrajna számára a Földközi-tenger felől. Évente akár tízmilliárd köbméter gázt is biztosítana az országnak.

Az ellenzék azonban nem hagyta szó nélkül a bolgár–ukrán megállapodást, különösen annak katonai vonatkozásait vitatja.

Szlavi Trifonov, a Van ilyen nép párt elnöke az államfőn kérte számon, hogy milyen politikust nevezett ki kormányfőnek. Különösen azt vitatta, hogy Gjurov hatáskörét túllépve írta alá a katonai megállapodást Kijevvel: „a hatalom csúcsán nem egy törvénytelen miniszterelnök áll, hanem a bolgár parlament” – fogalmazott Trifonov az elnöknek címzett levelében. Trifonov azt is kifogásolta, hogy a minisztertanács határozata szerint Bulgária 20 millió dollárnyi pénzügyi hozzájárulást hagyott jóvá Ukrajna számára „kiemelt felszerelések” biztosítására – mondván, hogy egy ilyen kezdeményezés még a parlamenten sem menne át.