Ukrajnában az elmúlt években talán a legnagyobb társadalmi feszültséget az erőszakos mozgósítások generálták. Az egyenruhások brutális fellépése pedig mély nyomokat hagy a társadalomba, a helyzet pedig már odáig fajult, hogy Odesszában az emberrablók szerepébe bújva játszanak a gyerekek – írja az Origo.

A sorozások megtették a hatásukat, már a gyerekek is az emberrablók szerepébe bújva játszanak. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A Toborzó Irodák (TCK) egyenruhásai továbbra is kontroll nélkül garázdálkodnak Ukrajnában. A forgatókönyv már mindenkinek ismerős lehet, hiszen naponta kerülnek fel újabb és újabb videók, amelyek az agresszív emberrablók akcióiról készülnek. Az egyenruhások általában a túlerővel érkeznek, sokszor jelöletlen járművel, amibe pillanatok alatt betuszkolják a kiszemelt áldozatot, aki pedig segíteni próbál, az szintén számolhat a brutális bánásmóddal.

Az egyik friss felvételen remekül látható, amint egy férfit éppen fél tucat egyenruhás próbál betuszkolni a már jól ismert kisbuszba, azonban amikor egy nő megpróbál segíteni, az egyik egyenruhásnak elborul az agya és brutális módon vágja a földhöz a nőt.

Egy másik felvételen a már szintén rutinnak vett gyakorlat látható, azaz az egyenruhások lesben várakoznak egy kiszemelt áldozatra, amikor pedig meglátják már el is indulnak felé. Az áldozat ugyan megpróbál elmenekülni, még a nála lévő parikaspray-t is beveti, azonban ez nem sikerül.