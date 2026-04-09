Már a gyerekekre is hatással vannak az emberrablók

Ukrajnában továbbra is a mindennapok részét képezik az erőszakos mozgósítások. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy a rengeteg brutális videó mellett nemrég előkerült egy, amelyen az látható, amint a gyerekek Odesszában emberrablók szerepébe bújva fogócskáznak.

2026. 04. 09. 9:21
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Ukrajnában az elmúlt években talán a legnagyobb társadalmi feszültséget az erőszakos mozgósítások generálták. Az egyenruhások brutális fellépése pedig mély nyomokat hagy a társadalomba, a helyzet pedig már odáig fajult, hogy Odesszában az emberrablók szerepébe bújva játszanak a gyerekek – írja az Origo

Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A Toborzó Irodák (TCK) egyenruhásai továbbra is kontroll nélkül garázdálkodnak Ukrajnában. A forgatókönyv már mindenkinek ismerős lehet, hiszen naponta kerülnek fel újabb és újabb videók, amelyek az agresszív emberrablók akcióiról készülnek. Az egyenruhások általában a túlerővel érkeznek, sokszor jelöletlen járművel, amibe pillanatok alatt betuszkolják a kiszemelt áldozatot, aki pedig segíteni próbál, az szintén számolhat a brutális bánásmóddal.

Az egyik friss felvételen remekül látható, amint egy férfit éppen fél tucat egyenruhás próbál betuszkolni a már jól ismert kisbuszba, azonban amikor egy nő megpróbál segíteni, az egyik egyenruhásnak elborul az agya és brutális módon vágja a földhöz a nőt.

Egy másik felvételen a már szintén rutinnak vett gyakorlat látható, azaz az egyenruhások lesben várakoznak egy kiszemelt áldozatra, amikor pedig meglátják már el is indulnak felé. Az áldozat ugyan megpróbál elmenekülni, még a nála lévő parikaspray-t is beveti, azonban ez nem sikerül. 

Nem sokkal később pedig már el is tűnik az egyenruhások autójába, az oda siető civil pedig hiába próbál segíteni.

Az igazán megdöbbentő felvételek azonban azok, amelyek megmutatják, hogy ez a gyakorlat mennyire a mindennapok részévé vált Ukrajnában. Nemrég egy járókelő Odesszában készített egy videót róla, ahogy gyerekek játszanak emberrablósat az utcán.

 

A felvételen az egyik kisgyerek terepmintás ruhában maszkkal a fején mutogat egy papírt az egyik társának, aki erre elkezd előle szaladni. Az új típusú fogócska egyértelműen jelzi, hogy a brutális intézkedések már teljesen természetesnek hatnak a gyerekek számára, ami tragikus képet fest a háborús ország életéről és jövőjéről is.

Borítókép: A TCk emberei igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
