orosz-ukrán háború, Volomidir Zelenszkij, drón

Új szintre lép a háború, több orosz célpontot is támadás ért + videó

Ukrajna már több mint 1500 kilométeres távolságban lévő célpontokat is képes drónokkal elérni, miközben az ukrán erők több sikeres csapásról számoltak be oroszországi stratégiai létesítmények ellen – közölte Volodimir Zelenszkij és az ukrán hadvezetés.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 22:09
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Zelenszkij hangsúlyozta: fontos, hogy minden egyes találat csökkenti az orosz hadiipar, logisztika és kőolajexport lehetőségeit. 

Az eredmények mindenki számára nyilvánvalóak. Az is nyilvánvaló mindenki számára, hogy Oroszországnak be kell fejeznie a háborút. Ideje áttérni a diplomáciára, és ezt az üzenetet Moszkvának is meg kell hallania

– tette hozzá.

Az elnök egy másik, a Facebookon közzétett bejegyzésében szerdán azt írta, hogy olyan orosz dokumentumokat szereztek meg, amelyekből kiderül, hogyan próbálja Moszkva ellehetetleníteni azokat a drónmegállapodásokat, amelyeket Ukrajna a partnereivel kötött.

Oroszország politikai vezetése az egyik fő kihívásként határozta meg annak megakadályozását, hogy Ukrajna további befektetésekhez jusson. Éppen ezért Oroszország külpolitikai prioritásként kezeli a biztonsági együttműködésről és fegyvergyártásról szóló kétoldalú megállapodások meghiúsítását. Moszkva igyekszik majd aláásni Ukrajna együttműködését a Közel-Kelettel és az Öböl menti országokkal – írta Volodimir Zelenszkij.

A harmadik szempont, hogy az afrikai országokban állomásozó orosz kontingenseket az utóbbi időben további nyolcezer fővel növelték, és Oroszország minden országban, ahol katonailag jelen van, igyekszik bevezetni a drónok alkalmazását. Megítélésünk szerint Oroszország ilyen katonai aktivitásának bővülése elkerülhetetlenül a terrorszervezetek megerősödéséhez, a határokon átnyúló bűnözés növekedéséhez, valamint a migráció szempontjából kritikusan fontos régiók instabilitásához vezethet. Fontos, hogy közösen lépjünk fel ez ellen; partnereinkkel koordinálni fogjuk lépéseinket

– közölte az elnök.

Sikeres dróncsapást mért szerdára virradóra Oroszországban a Perm nevű olajszivattyú-állomásra az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti központja. A célpont több mint 1500 kilométerre van az ukrán határtól – közölte az SZBU a Telegramon szerdán.

„Az SZBU szakemberei az éjszaka folyamán csapást mértek a szivattyúállomásra, amely a Transznyefty részvénytársaság tulajdonában van, és az Oroszországi Föderáció fő kőolajszállító rendszerének stratégiai szempontból fontos csomópontja. A létesítményen keresztül az olajat négy irányba osztják szét, így a permi olajfinomítóhoz is” – írta közleményében az SZBU.

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának (HUR) különleges egységei megsemmisítették az orosz gárda Ahmat egységéhez tartozó zsoldosok egy csoportját – számolt be róla a katonai hírszerzés. 

Az ukrán hírszerzők drón- és tüzérségi csapásokkal semmisítették meg az ellenség szállítóeszközeit és páncélozott technikáját. A Ramzan Kadirov csecsen vezetőhöz hű fegyvereseknek a legnagyobb személyi veszteségeket okozták azóta, hogy Oroszország megindította teljes körű invázióját

– írta közleményében a HUR.

Az ukrán vezérkar a Facebookon arról adott hírt, hogy az ukrán haditengerészet két kamikaze drónhajó alkalmazásával reggel csapást mért az orosz olajszállításért szankció alatt álló Marquise nevű hajóra, amely kameruni zászló alatt közlekedett. 

A közlemény szerint a tanker az oroszországi Tuapsze térségétől mintegy 210 kilométerre délkeletre tartózkodott, automatikus azonosító rendszer nélkül haladt, és feltehetően egy másik hajóról érkező rakományra várt. A találat a hajó tatját érte, a hajócsavar és a kormánylapátrendszer, valamint a gépház területén.

A tanker Ukrajna, az Egyesült Királyság, az Európai Unió, Svájc, Új-Zéland és Kanada szankciói alatt állt, és az oroszok illegális kőolajtermék-szállításra használták – fűzte hozzá a vezérkar.

A dél-ukrajnai Herszon város vezetése arról tájékoztatott, hogy egy orosz drón megtámadott egy benzinkutat, egy másik ellenséges drón pedig egy taxira csapott le, amelyben egy nő megsebesült. Vladiszlav Balinszkij ökológus, az egyik dél-ukrajnai nemzeti park munkatársa a Facebookon közzétette, hogy az olajfolt, amely Odessza partvidékét borította a napokban végrehajtott orosz támadások után, mintegy 793 négyzetkilométeresre nőtt.

A Copernicus Sentinel-2 kedden készült műholdas felvételei azt mutatják, hogy az olajfolt egy éjszaka alatt észak és északkelet felé terjedt, Ocsakiv irányába és tovább. A tengerfelszín szennyezésének mért területe körülbelül 793 négyzetkilométer

– írta a szakértő. Hozzátette, hogy az olajfoltok már Odessza strandjain is láthatók. Jelenleg a folt északi irányba, a Dnyeper–Bug-torkolat felé halad.

Az orosz–ukrán háborúról szóló híreinket ide kattintva olvashatja.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

1500 kilométer felett is csapást mérne Ukrajna – Zelenszkij új szakaszt hirdetett

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

