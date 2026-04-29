Új szintre lép a háború, több orosz célpontot is támadás ért + videó

Zelenszkij hangsúlyozta: fontos, hogy minden egyes találat csökkenti az orosz hadiipar, logisztika és kőolajexport lehetőségeit.

Az eredmények mindenki számára nyilvánvalóak. Az is nyilvánvaló mindenki számára, hogy Oroszországnak be kell fejeznie a háborút. Ideje áttérni a diplomáciára, és ezt az üzenetet Moszkvának is meg kell hallania

– tette hozzá.

Az elnök egy másik, a Facebookon közzétett bejegyzésében szerdán azt írta, hogy olyan orosz dokumentumokat szereztek meg, amelyekből kiderül, hogyan próbálja Moszkva ellehetetleníteni azokat a drónmegállapodásokat, amelyeket Ukrajna a partnereivel kötött.

Oroszország politikai vezetése az egyik fő kihívásként határozta meg annak megakadályozását, hogy Ukrajna további befektetésekhez jusson. Éppen ezért Oroszország külpolitikai prioritásként kezeli a biztonsági együttműködésről és fegyvergyártásról szóló kétoldalú megállapodások meghiúsítását. Moszkva igyekszik majd aláásni Ukrajna együttműködését a Közel-Kelettel és az Öböl menti országokkal – írta Volodimir Zelenszkij.

A harmadik szempont, hogy az afrikai országokban állomásozó orosz kontingenseket az utóbbi időben további nyolcezer fővel növelték, és Oroszország minden országban, ahol katonailag jelen van, igyekszik bevezetni a drónok alkalmazását. Megítélésünk szerint Oroszország ilyen katonai aktivitásának bővülése elkerülhetetlenül a terrorszervezetek megerősödéséhez, a határokon átnyúló bűnözés növekedéséhez, valamint a migráció szempontjából kritikusan fontos régiók instabilitásához vezethet. Fontos, hogy közösen lépjünk fel ez ellen; partnereinkkel koordinálni fogjuk lépéseinket

– közölte az elnök.