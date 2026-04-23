Holland hírszerzés: nyolcvan év óta most a legsúlyosabb a biztonsági fenyegetettség Hollandiában

Irán elsősorban kibertámadások révén jelent kockázatot, főként a rezsim kritikusai, a Közel-Kelettel foglalkozó szakértők és kormányzati alkalmazottak ellen. A jelentés szerint Teheránt az sem tartja vissza, ha célpontjai nyugati állampolgárok.

A hírszerzés arra is felhívta a figyelmet, hogy a külföldi „állami szereplők” egyre gyakrabban vesznek igénybe bűnözői hálózatokat és magánszemélyeket kémkedési célokra, és ezek közül több Hollandiában is tartósan jelen van.

A külső fenyegetések mellett belső biztonsági kockázatok is fennállnak.

Az AIVD szerint a dzsihadizmus továbbra is a legnagyobb terrorfenyegetést jelenti, különösen az online radikalizáció révén, amely főként fiatalokat érint. Emellett a jobboldali szélsőségesség – annak erőszakos és nem erőszakos ágaival – szintén veszélyt jelent.

Az államellenes szélsőségesek, köztük az úgynevezett „szuverén állampolgárok” mozgalmának tagjai is aktívak az országban. Ők gyakran újságírókat és bírákat vesznek célba; a rendőrség tavaly nyolc ilyen személyt vett őrizetbe, akiknél fegyvereket és nagy mennyiségű lőszert is találtak. A baloldali szélsőséges csoportok tevékenységében tavaly az izraeli–gázai konfliktus volt meghatározó téma, ugyanakkor az AIVD ezek fenyegetését jelenleg alacsonynak értékeli.