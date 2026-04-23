Holland hírszerzés: nyolcvan év óta most a legsúlyosabb a biztonsági fenyegetettség Hollandiában

Az elmúlt nyolc évtized legsúlyosabb biztonsági fenyegetettségi helyzetével néz szembe Hollandia – áll a holland általános hírszerzési és biztonsági szolgálat (AIVD) csütörtökön közzétett jelentésében, amelyet az NlTimes hírportál ismertetett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 20:32
A nemzetbiztonságot egyszerre több irányból és tartósan érik kihívások Forrás: ANP
Moszkva egyre inkább ellenséges lépésként értékeli Európa – különösen Hollandia – Ukrajnának nyújtott politikai és katonai támogatását – tették hozzá. A jelentésben példaként említették az oroszokhoz köthető kibertámadásokat holland köztisztviselők és katonák kommunikációs csatornái ellen, valamint egy rendőrségi adatlopási ügyet, amely mögött egy Moszkvához köthető hekkercsoport állhat.

Az AIVD szerint Kína szintén komoly fenyegetést jelent: évek óta titokban és illegális eszközökkel próbál hozzáférni holland vállalatok és kutatóintézetek tudásához. Ez veszélyezteti az ország gazdasági önállóságát, innovációját és versenyképességét, és összhangban áll Peking azon törekvésével, hogy saját, autokratikus ideológiája mentén alakítsa át a világrendet. A jelentés szerint a kínai fenyegetés 2025-ben tovább szélesedett és erősödött.

Irán elsősorban kibertámadások révén jelent kockázatot, főként a rezsim kritikusai, a Közel-Kelettel foglalkozó szakértők és kormányzati alkalmazottak ellen. A jelentés szerint Teheránt az sem tartja vissza, ha célpontjai nyugati állampolgárok.

A hírszerzés arra is felhívta a figyelmet, hogy a külföldi „állami szereplők” egyre gyakrabban vesznek igénybe bűnözői hálózatokat és magánszemélyeket kémkedési célokra, és ezek közül több Hollandiában is tartósan jelen van.

A külső fenyegetések mellett belső biztonsági kockázatok is fennállnak. 

Az AIVD szerint a dzsihadizmus továbbra is a legnagyobb terrorfenyegetést jelenti, különösen az online radikalizáció révén, amely főként fiatalokat érint. Emellett a jobboldali szélsőségesség – annak erőszakos és nem erőszakos ágaival – szintén veszélyt jelent.

Az államellenes szélsőségesek, köztük az úgynevezett „szuverén állampolgárok” mozgalmának tagjai is aktívak az országban. Ők gyakran újságírókat és bírákat vesznek célba; a rendőrség tavaly nyolc ilyen személyt vett őrizetbe, akiknél fegyvereket és nagy mennyiségű lőszert is találtak. A baloldali szélsőséges csoportok tevékenységében tavaly az izraeli–gázai konfliktus volt meghatározó téma, ugyanakkor az AIVD ezek fenyegetését jelenleg alacsonynak értékeli.

Borítókép: A nemzetbiztonságot egyszerre több irányból és tartósan érik kihívások (Fotó: ANP)

