Európa konstruktív szerepet kaphat a tárgyalásokon az iráni elnök szerint

– A fenyegetések, a nyomásgyakorlás és a katonai műveletek csak tovább duzzasztják az Egyesült Államok saját maga által előidézett problémáit a térségben – szögezte le Pezeskján az iráni Press TV hírportál által szemlézett beszélgetésben.

Maszúd Pezeskjan iráni elnök. Fotó: Anadolu/AFP

Azt vetette Washington szemére, hogy valódi politikai akarat nélkül maximalista álláspontot képviselt az iráni konfliktus lezárását célzó iszlámábádi tárgyalásokon, írja az MTI.

Fotó: AFP

Irán tárgyalna

Az elnök egyúttal kiemelte: Teherán továbbra is diplomáciai úton rendezné a vitás kérdéseket, az ország méltóságát és szuverenitását szem előtt tartva.