Európa konstruktív szerepet kaphat a tárgyalásokon az iráni elnök szerint

– A fenyegetések, a nyomásgyakorlás és a katonai műveletek csak tovább duzzasztják az Egyesült Államok saját maga által előidézett problémáit a térségben – szögezte le Pezeskján az iráni Press TV hírportál által szemlézett beszélgetésben.
Azt vetette Washington szemére, hogy valódi politikai akarat nélkül maximalista álláspontot képviselt az iráni konfliktus lezárását célzó iszlámábádi tárgyalásokon, írja az MTI.
Irán tárgyalna
Az elnök egyúttal kiemelte: Teherán továbbra is diplomáciai úton rendezné a vitás kérdéseket, az ország méltóságát és szuverenitását szem előtt tartva.
