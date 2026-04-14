Európa konstruktív szerepet kaphat a tárgyalásokon az iráni elnök szerint

A vitás ügyeket diplomáciai úton lehet rendezni, Európa pedig konstruktív szerepet játszhat abban, hogy rávegye az Egyesült Államokat, tartsa magát a nemzetközi jogszabályokhoz – jelentette ki Maszúd Pezeskján iráni elnök kedden, az Emmanuel Macron francia államfővel folytatott telefonbeszélgetésében.

Forrás: MTI2026. 04. 14. 17:08
Maszúd Pezeskjan, Irán elnöke Európára is számít a tárgyalások sikere érdekében
– A fenyegetések, a nyomásgyakorlás és a katonai műveletek csak tovább duzzasztják az Egyesült Államok saját maga által előidézett problémáit a térségben – szögezte le Pezeskján az iráni Press TV hírportál által szemlézett beszélgetésben.

Maszúd Pezeskjan iráni elnök.

Azt vetette Washington szemére, hogy valódi politikai akarat nélkül maximalista álláspontot képviselt az iráni konfliktus lezárását célzó iszlámábádi tárgyalásokon, írja az MTI. 

Az elnök egyúttal kiemelte: Teherán továbbra is diplomáciai úton rendezné a vitás kérdéseket, az ország méltóságát és szuverenitását szem előtt tartva.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
