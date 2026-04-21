A repülőtéren kaptak el egy fegyverkereskedőt

Az FBI nagyszabású akciója során nemcsak a repülőtéren csaptak le, hanem egyidejűleg megrohanták Mafi Woodland Hills-i otthonát is. A szomszédok beszámolói alapján a csendesnek hitt kertvárosi sorházi lakás valójában Iránhoz kapcsolódó „műveleti központ” volt – írja az Origo.

A környéken élők már hosszabb ideje gyanakodva figyelték a 44 éves nő lakása körüli mozgást. Bár Mafit magát ritkán látták, a házban rendszeresen megfordultak gyanús, „veszélyes kisugárzású” férfiak. Az egyik szomszéd elmondása szerint volt, hogy egy drága Gucci-kabátot és luxusórát viselő alak dohányzott az erkélyen, máskor pedig rejtélyes figurák érkeztek az éjszaka közepén és csomagokat vettek fel.

Valami nagyon nem volt rendben ott. Éjszakánként különös zajokat hallottunk a falakon keresztül, mintha valamilyen berendezés működött volna

– nyilatkozta az egyik lakó New York Post amerikai napilapnak.

A hatóságok a szombat esti házkutatás során számos bizonyítékot foglaltak le a lakásból, amiket fekete dobozokba zárva elszállítottak. A vádak súlyosak: Mafi a gyanú szerint az iráni hírszerzési és biztonsági minisztérium közvetlen utasításait követte. Feladata az volt, hogy az Ománban bejegyzett Atlas International Businessen mint fedőcégeken keresztül fegyverüzleteket bonyolítson le.

A dokumentumok szerint csak 2025-ben több mint hétmillió dollárnyi kifizetés érkezett a céghez.

Az üzletek volumene megdöbbentő: Mafi egy 70 millió dolláros szerződést hozott tető alá iráni gyártmányú, Mohajer–6-os típusú harci drónok szállítására, emellett 55 ezer bomba gyújtószerkezetet és több millió lőszert közvetített a szudáni hadseregnek. Szudánban 2023 óta véres polgárháború dúl, és Iránt korábban többször vádolták meg az ENSZ fegyverszállítási embargójának megsértésével. A mostani leleplezés bizonyíthatja, hogy Teherán amerikai területen élő ügynökök segítségével játszotta ki a nemzetközi korlátozásokat.

Shamim Mafi 2013-ban hagyta el Iránt, majd 2016-ban, az Obama-adminisztráció idején kapott állandó tartózkodási engedélyt az Egyesült Államokban.

