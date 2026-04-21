A repülőtéren kaptak el egy fegyverkereskedőt

Filmbe illő jelenet játszódott le a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren, ahol a szövetségi ügynökök őrizetbe vették a 44 éves Shamim Mafit. A gyanú szerint az iráni származású nő az iszlám köztársaság titkosszolgálatainak megbízásából, egy kaliforniai sorházi lakás falai közül irányított egy nemzetközi fegyverkereskedelmi hálózatot, drónokkal és bombákkal látva el a polgárháborús Szudánt.

2026. 04. 21. 8:47
Illusztráció (Forrás: Middle East Images via AFP)
Az FBI nagyszabású akciója során nemcsak a repülőtéren csaptak le, hanem egyidejűleg megrohanták Mafi Woodland Hills-i otthonát is. A szomszédok beszámolói alapján a csendesnek hitt kertvárosi sorházi lakás valójában Iránhoz kapcsolódó „műveleti központ” volt – írja az Origo.

A Los Angeles-i reptéren csaptak le a hatóságok az iráni titkosszolgálatok megbízásából tevékenykedő nőre (Illusztráció, forrás: AFP)
A Los Angeles-i reptéren csaptak le a hatóságok az iráni titkosszolgálatok megbízásából tevékenykedő nőre (Illusztráció, forrás: AFP)

A környéken élők már hosszabb ideje gyanakodva figyelték a 44 éves nő lakása körüli mozgást. Bár Mafit magát ritkán látták, a házban rendszeresen megfordultak gyanús, „veszélyes kisugárzású” férfiak. Az egyik szomszéd elmondása szerint volt, hogy egy drága Gucci-kabátot és luxusórát viselő alak dohányzott az erkélyen, máskor pedig rejtélyes figurák érkeztek az éjszaka közepén és csomagokat vettek fel.

Valami nagyon nem volt rendben ott. Éjszakánként különös zajokat hallottunk a falakon keresztül, mintha valamilyen berendezés működött volna

– nyilatkozta az egyik lakó New York Post amerikai napilapnak.

A hatóságok a szombat esti házkutatás során számos bizonyítékot foglaltak le a lakásból, amiket fekete dobozokba zárva elszállítottak. A vádak súlyosak: Mafi a gyanú szerint az iráni hírszerzési és biztonsági minisztérium közvetlen utasításait követte. Feladata az volt, hogy az Ománban bejegyzett Atlas International Businessen mint fedőcégeken keresztül fegyverüzleteket bonyolítson le.

A dokumentumok szerint csak 2025-ben több mint hétmillió dollárnyi kifizetés érkezett a céghez.

Az üzletek volumene megdöbbentő: Mafi egy 70 millió dolláros szerződést hozott tető alá iráni gyártmányú, Mohajer–6-os típusú harci drónok szállítására, emellett 55 ezer bomba gyújtószerkezetet és több millió lőszert közvetített a szudáni hadseregnek. Szudánban 2023 óta véres polgárháború dúl, és Iránt korábban többször vádolták meg az ENSZ fegyverszállítási embargójának megsértésével. A mostani leleplezés bizonyíthatja, hogy Teherán amerikai területen élő ügynökök segítségével játszotta ki a nemzetközi korlátozásokat.

Shamim Mafi 2013-ban hagyta el Iránt, majd 2016-ban, az Obama-adminisztráció idején kapott állandó tartózkodási engedélyt az Egyesült Államokban. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Middle East Images via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

