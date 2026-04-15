Nem vártak sokáig: máris megvágták a budapesti járatokat a légitársaságok

Pár nappal a politikai fordulat után már a stabil járatokhoz is hozzányúltak: a kínai légitársaságok az érintett vonalakon több indulást is töröltek. Ez rövid távon is érezhető hatással lehet a Budapest és Kína közötti légi kapcsolatokra.

Két jelentős kínai légitársaság is megvágja budapesti járatait Fotó: AFP

Két jelentős kínai légitársaság is megvágja budapesti járatait

A Budflyer szerint a China Southern Airlines a Kanton–Budapest útvonalon visszavágja a járatok számát.