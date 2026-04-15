Nem vártak sokáig: máris megvágták a budapesti járatokat a légitársaságok

Két jelentős kínai légitársaság is megvágja budapesti járatait. A változtatások néhány nappal a magyarországi politikai fordulat után történtek, és több, eddig stabilnak számító útvonalat érintenek. Az egyik legnépszerűbb útvonalon heti három helyett májustól már csak két gép közlekedik, a csütörtöki járat kikerül a menetrendből. Az elmúlt időszakban inkább bővülés volt jellemző.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 13:32
Nem vártak sokáig: máris megvágták a budapesti járatokat a kínai légitársaságok Forrás: AFP
Pár nappal a politikai fordulat után már a stabil járatokhoz is hozzányúltak: a kínai légitársaságok az érintett vonalakon több indulást is töröltek. Ez rövid távon is érezhető hatással lehet a Budapest és Kína közötti légi kapcsolatokra.

Két jelentős kínai légitársaság is megvágja budapesti járatait
Két jelentős kínai légitársaság is megvágja budapesti járatait Fotó: AFP

Két jelentős kínai légitársaság is megvágja budapesti járatait

A Budflyer szerint a China Southern Airlines a Kanton–Budapest útvonalon visszavágja a járatok számát. 

A heti három helyett májustól már csak két gép közlekedik, a csütörtöki járat kikerül a menetrendből. 

Hasonló lépést tett a Hainan Airlines is. Sencsen és Budapest között mostantól csak heti egy járat marad. 

Korábban ez az útvonal a téli és a nyári szezonban is heti két alkalommal üzemelt, most azonban a hétfői járatot kivették a menetrendből. 

Az elmúlt időszakban inkább bővülés volt jellemző ezekre az útvonalakra. A mostani lépések ehhez képest egyértelmű visszalépést jelentenek a járatszámokban, és a következő hetekben derülhet ki, hogy átmeneti korrekcióról vagy tartós változásról van szó. 

Az Air China és a China Eastern Airlines/Shanghai Airlines, amelyek szintén budapesti járatokkal rendelkező kínai légicégek, egyelőre nem változtattak a budapesti járataik menetrendjén.

Borítókép: Az Air China repülőgépe, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu