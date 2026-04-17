miniszterelnökKínai NépköztársaságMagyar Péter

Kína kész együttműködni az új magyar vezetéssel

Li Csiang kínai miniszterelnök gratulált Magyar Péternek, amiért a Tisza Párt élén győzelmet aratott a magyarországi parlamenti választásokon – jelentette a kínai állami média pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 8:27
Li Csiang, kínai miniszterelnök Fotó: NG HAN GUAN Forrás: POOL
A szerdán küldött üzenetében Li Csiang hangsúlyozta: Kína és Magyarország között több mint hetven éve fennálló, hagyományosan baráti kapcsolatok vannak, amelyek az elmúlt évtizedekben a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönösen előnyös együttműködés elvein alapultak. 

Budapest, 2026. április 15. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a Sándor-palota előtt, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel 2026. április 15-én. Magyar Péter bejelentette, az államfő őt bízza meg kormányalakítással. MTI/Hegedüs Róbert
Kína kész együttműködni az új magyar vezetéssel

Hozzátette: a gyakorlati együttműködés számos területen kézzelfogható eredményeket hozott mindkét országnak. A kínai kormányfő kiemelte, hogy Peking nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, és Magyarországot fontos európai partnerének tekinti. 

Kína kész együttműködni az új magyar vezetéssel a politikai bizalom erősítése, a gyakorlati együttműködés bővítése, valamint az emberek közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében, előmozdítva a két ország átfogó stratégiai partnerségének további fejlődését 

– fogalmazott. Korábban hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője, Kuo Csia-kun is gratulált Magyar Péternek, hangsúlyozva: Kína kész az új magyar kormánnyal a kölcsönös tisztelet és előnyök alapján tovább mélyíteni az együttműködést, erősíteni a politikai bizalmat, valamint bővíteni a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

Borítókép: Li Csiang, kínai miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
