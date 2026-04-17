A szerdán küldött üzenetében Li Csiang hangsúlyozta: Kína és Magyarország között több mint hetven éve fennálló, hagyományosan baráti kapcsolatok vannak, amelyek az elmúlt évtizedekben a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönösen előnyös együttműködés elvein alapultak.
Kína kész együttműködni az új magyar vezetéssel
Li Csiang kínai miniszterelnök gratulált Magyar Péternek, amiért a Tisza Párt élén győzelmet aratott a magyarországi parlamenti választásokon – jelentette a kínai állami média pénteken.
Hozzátette: a gyakorlati együttműködés számos területen kézzelfogható eredményeket hozott mindkét országnak. A kínai kormányfő kiemelte, hogy Peking nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, és Magyarországot fontos európai partnerének tekinti.
Kína kész együttműködni az új magyar vezetéssel a politikai bizalom erősítése, a gyakorlati együttműködés bővítése, valamint az emberek közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében, előmozdítva a két ország átfogó stratégiai partnerségének további fejlődését
– fogalmazott. Korábban hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője, Kuo Csia-kun is gratulált Magyar Péternek, hangsúlyozva: Kína kész az új magyar kormánnyal a kölcsönös tisztelet és előnyök alapján tovább mélyíteni az együttműködést, erősíteni a politikai bizalmat, valamint bővíteni a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.
Borítókép: Li Csiang, kínai miniszterelnök (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!