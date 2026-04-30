Az EU már Kirgizisztánt is szankcionálja Oroszország miatt

Az új intézkedések értelmében tilos lesz bizonyos ipari gépek, köztük számítógép-vezérelt gyártóberendezések, valamint rádiótechnikai eszközök exportja Kirgizisztánba. Az indoklás szerint jelentősen megnőtt azoknak az áruknak a reexportja, amelyek kulcsszerepet játszhatnak rakéták és drónok előállításában.

Az uniós tisztviselők szerint fennáll a veszélye annak, hogy ezek az eszközök közvetett módon Oroszországba kerülnek, így megkerülve a korábbi szankciókat. Brüsszel ezért úgy ítélte meg, hogy a közép-ázsiai ország kulcsszerepet játszhat az orosz hadigazdaság ellátásában. A döntést megelőzően az EU már többször egyeztetett Biskekkel, ám álláspontja szerint a kirgiz hatóságok nem tettek elegendő lépést a vitatott kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására.

Moszkva azonnal reagált

A szankciók bejelentésének napján Szadir Zsaparov váratlanul Moszkvába utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyinnal. A találkozó részleteit nem hozták nyilvánosságra, de az időzítés sokak szerint nem véletlen. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov védelmébe vette a két ország közötti gazdasági együttműködést. Szerinte Kirgizisztán nem politikai lojalitásból, hanem saját gazdasági érdekei mentén működik együtt Oroszországgal.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Kirgizisztánra az utóbbi időben egyre nagyobb nyomás nehezedik a nyugati országok részéről. Nemrég brit törvényhozók is szankciókat sürgettek kirgiz tisztviselők ellen, amiért szerintük az ország pénzügyi és kriptovaluta-csatornákat biztosít az orosz szereplők számára.

Az EU korábban már több kirgiz bankot és pénzügyi szolgáltatót is feketelistára tett, arra hivatkozva, hogy ezek segíthetik az orosz gazdaságot a korlátozások megkerülésében.

Kirgizisztán: új front nyílik a szankciós politikában

A mostani lépés egyértelmű jelzés: az Európai Unió kész kiterjeszteni szankciós politikáját olyan harmadik országokra is, amelyek – akár közvetve – kapcsolatba hozhatók az orosz hadigazdasággal. A döntés ugyanakkor új geopolitikai feszültségeket is generálhat, hiszen Közép-Ázsia egyre inkább a nagyhatalmi versengés egyik kulcsfontosságú térségévé válik.